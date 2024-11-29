На ремонт новогодних «Ворот в сказку» в Белгороде уйдёт почти 6 млн рублей

Posted 29 ноября, 10:03
Published 29 ноября, 10:03
Modified 29 ноября, 10:03
Updated 29 ноября, 10:03
Администрация Белгорода опубликовала тендер на оказание услуг по монтажу новогодних световых конструкций «Ворота в сказку» с ремонтом и заменой неисправных элементов. 12 таких объектов разместят на главных улицах Белгорода.
Предварительно подрядчик должен будет провести их ремонт и заменить неисправные детали. На все работы потратят почти 6 млн рублей.
Всего к празднику планируют установить более 100 украшений. Отвели на это целый месяц. Сейчас часть из них ещё хранится на складе Белгорблагоустройства.
Белгородцы совсем скоро смогут полюбоваться различными объёмными композициями, световыми фигурами, инсталляциями и новогодней елью на Соборной площади.
Украшать пока что планируют не весь город, а только центр — парки Ленина и Победы, а также новую набережную «Берега».