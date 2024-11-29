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Posted 29 ноября, 10:03

Published 29 ноября, 10:03

Modified 29 ноября, 10:03

Updated 29 ноября, 10:03

В Белгороде отремонтируют «Ворота в сказку»

На ремонт новогодних «Ворот в сказку» в Белгороде уйдёт почти 6 млн рублей

29 ноября 2024, 10:03
Фото: 1MI. В Белгороде отремонтируют «Ворота в сказку»
Сюжет
Новый год
В областном центре уже началась подготовка к празднованию Нового года. В этот раз власти решили не тратиться на новые украшения, а использовать прошлогодние, перед этим приведя их в исправное состояние. Сколько потратят на ремонт?

Администрация Белгорода опубликовала тендер на оказание услуг по монтажу новогодних световых конструкций «Ворота в сказку» с ремонтом и заменой неисправных элементов. 12 таких объектов разместят на главных улицах Белгорода.

Предварительно подрядчик должен будет провести их ремонт и заменить неисправные детали. На все работы потратят почти 6 млн рублей.

Всего к празднику планируют установить более 100 украшений. Отвели на это целый месяц. Сейчас часть из них ещё хранится на складе Белгорблагоустройства.

Белгородцы совсем скоро смогут полюбоваться различными объёмными композициями, световыми фигурами, инсталляциями и новогодней елью на Соборной площади.

Украшать пока что планируют не весь город, а только центр — парки Ленина и Победы, а также новую набережную «Берега».

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#Валерия Колесникова#Город#Новый год#Праздничное оформление#Госзакупки#Украшения#Новости Белгорода#Белгород
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