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Posted 29 ноября, 10:22

Published 29 ноября, 10:22

Modified 29 ноября, 10:22

Updated 29 ноября, 10:22

Россиян предупредили о подорожании майонеза

К новогодним праздникам в России подорожает майонез

29 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI. Россиян предупредили о подорожании майонеза
Повышение цен ожидается уже с 15 декабря. Причиной стало подорожание основного ингредиента, отметили журналисты «Коммерсанта» со ссылкой на производителя.

О повышении цен на майонез и томатную пасту сообщил производитель бренда «Махеевъ» АО «Эссен Продакшн АГ». С 15 декабря ожидается повышение цен на 2,9-10% на 21 наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка», на 5-10% — на два вида томатной пасты.

Связано такое повышение цен с подорожанием основного ингредиента — подсолнечного масла.

В первый раз цены на продукцию «Эссен» выросли 15 ноября. При этом после новогодних праздников могут подорожать и другие марки майонеза.

За неделю стоимость подсолнечного масла выросла на 0,83% и составила 103,85 тысячи рублей за тонну. Год к году цена на этот продукт увеличивается на 40,3%.

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#Александра Склярова#Общество#Цены#Россия#Подорожание#Майонез
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