К новогодним праздникам в России подорожает майонез

Posted 29 ноября, 10:22
Published 29 ноября, 10:22
Modified 29 ноября, 10:22
Updated 29 ноября, 10:22
О повышении цен на майонез и томатную пасту сообщил производитель бренда «Махеевъ» АО «Эссен Продакшн АГ». С 15 декабря ожидается повышение цен на 2,9-10% на 21 наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка», на 5-10% — на два вида томатной пасты.
Связано такое повышение цен с подорожанием основного ингредиента — подсолнечного масла.
В первый раз цены на продукцию «Эссен» выросли 15 ноября. При этом после новогодних праздников могут подорожать и другие марки майонеза.
За неделю стоимость подсолнечного масла выросла на 0,83% и составила 103,85 тысячи рублей за тонну. Год к году цена на этот продукт увеличивается на 40,3%.