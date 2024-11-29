К новогодним праздникам в России подорожает майонез

О повышении цен на майонез и томатную пасту сообщил производитель бренда «Махеевъ» АО «Эссен Продакшн АГ». С 15 декабря ожидается повышение цен на 2,9-10% на 21 наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка», на 5-10% — на два вида томатной пасты.