Ограбление века: трое белгородцев пытались украсть 1260 пачек майонеза из поезда

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В мае 2024 года в Белгородской области произошёл странный инцидент. Осмотрщик-ремонтник вагонов из эксплуатационного вагонного депо Стойленская — филиала ОАО «РЖД» договорился с тремя людьми похитить груз из вагона на железнодорожной станции Алексеевка, где тогда работал.
Вечером 7 мая трое злоумышленников попытались вынести 1260 пачек майонеза «Провансаль классический Слобода». Они планировали увезти майонез на машине одного из участников кражи.
Но довести дело до конца им не удалось. Преступление было пресечено сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскного мероприятия.
Белгородской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту покушения на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище (ч. 3 ст. 30, п. «а» и «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Дальнейшее рассмотрение дела будет проходить в суде.
Это не последний случай крупной кражи за последнее время в Белгородской области. Недавно местный житель пробрался в ювелирную мастерскую и вынес украшений на 1 млн рублей.