Ограбление века: трое белгородцев пытались украсть 1260 пачек майонеза из поезда

В мае 2024 года в Белгородской области произошёл странный инцидент. Осмотрщик-ремонтник вагонов из эксплуатационного вагонного депо Стойленская — филиала ОАО «РЖД» договорился с тремя людьми похитить груз из вагона на железнодорожной станции Алексеевка, где тогда работал.