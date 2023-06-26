Белгородские учёные запатентовали полезный майонез

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Учёные БелГУ разработали и запатентовали способ получения майонезного соуса на основе аквафабы (жидкость, которая остаётся после варки бобовых). Такой майонезный соус не содержит яичных продуктов.
Продукт получается в результате смешивания аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы. Также в состав добавляется наноструктурированный тиамин в количестве 0,05% от массы аквафабы. Учёные подчёркивают, что тиамин необходим для полноценного углеводного и жирового обмена в организме.
«Калорийность функционального майонезного соуса ниже, чем у майонеза, полученного по традиционной рецептуре, а его состав проще из-за отсутствия большого количества ароматизаторов, консервантов и антиокислителей», — отметила доцент кафедры технологии продуктов питания, кандидат технических наук Нина Мячикова.
Известно, что разработанный способ позволит увеличить срок хранения продукта.