Белгородские учёные запатентовали полезный майонез

Продукт получается в результате смешивания аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы. Также в состав добавляется наноструктурированный тиамин в количестве 0,05% от массы аквафабы. Учёные подчёркивают, что тиамин необходим для полноценного углеводного и жирового обмена в организме.