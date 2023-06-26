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Белгородские учёные запатентовали полезный майонез

26 июня 2023, 10:09
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Такой майонезный соус создаётся на основе аквафабы, а не яичных продуктов. Кроме этого, он содержит наноструктурированный тиамин. Над созданием продукта работала команда учёных института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ», сообщает правительство Белгородской области.

Учёные БелГУ разработали и запатентовали способ получения майонезного соуса на основе аквафабы (жидкость, которая остаётся после варки бобовых). Такой майонезный соус не содержит яичных продуктов.

Продукт получается в результате смешивания аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы. Также в состав добавляется наноструктурированный тиамин в количестве 0,05% от массы аквафабы. Учёные подчёркивают, что тиамин необходим для полноценного углеводного и жирового обмена в организме.

«Калорийность функционального майонезного соуса ниже, чем у майонеза, полученного по традиционной рецептуре, а его состав проще из-за отсутствия большого количества ароматизаторов, консервантов и антиокислителей», — отметила доцент кафедры технологии продуктов питания, кандидат технических наук Нина Мячикова.

Известно, что разработанный способ позволит увеличить срок хранения продукта.

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#Алина Харина#Учёные#Майонез#Патент#Белгородская область#Наука#Новости Белгорода
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