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Крупные производители майонеза планируют увеличить цены

Белгородцев предупредили о скором подорожании ещё одного продукта. Что в этот раз?

14 августа 2023, 07:59
Фото: 1MI

Крупные производители майонеза планируют увеличить цены

Среди тех, кто предупредил о росте цен, была ГК «Эфко». Причиной стал рост стоимости основных ингредиентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо «Эссен Продакшн АГ».

Крупные производители майонеза, среди которых ГК «Эфко» («Слобода»), предупредили об увеличении стоимости продукта. Причиной называют рост цен на основные ингредиенты, следует из письма «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ»).

Организация уведомила ретейлеров о повышении с 21 августа цен на майонез и часть других соусов на 5-10%. Индексация на 8-10% затронет и продукцию для ресторанного рынка. По данным издания, в ЭФКО заявили о повышении отпускных цен на 10%.

Потребление продукта стабильно и подорожание в среднем на 10% не несёт рисков для спроса, считают эксперты. В Минсельхозе РФ также утверждают, что инструменты для сдерживания продовольственной инфляции у властей есть.

Около 60% стоимости майонеза приходится на подсолнечное масло, ещё 20-25% — на куриное яйцо и упаковку, следует из данных аналитического агентства OleoScope. За первую неделю августа цены на подсолнечное масло в среднем выросли на 2,85 тыс. рублей — до 79,02 тыс. рублей за тонну с учётом НДС.

Однако специалисты считают, что подорожать соус может из-за увеличения стоимости упаковки и иных материалов для производства, которые зависят от курсов валют и логистики. Эксперты также утверждают, что цены на масло в России стабильные.

По данным NielsenIQ, в первом полугодии 2023 года продажи майонеза сократились на 2,1%. Специалисты также предполагают, что повышение цен на майонез в пределах 10% не должно сказаться на спросе.

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