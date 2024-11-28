Подарок в день рождения: «Белогорье» одолело «Енисей» и вернуло себе второе место

Posted 28 ноября, 08:50
Published 28 ноября, 08:50
Modified 28 ноября, 08:52
Updated 28 ноября, 08:52
После двух проигрышей «Белогорье», кажется, окончательно реабилиторовалось. Команда выиграла третий матч подряд, заработала три очка и вернулась на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России.
Играли белгородцы с красноярским «Енисеем» не в первый раз. В прошлом матче на Кубке легенд противник оказался сильнее и хотел снова повторить свой успех, навязав хозяевам стадиона борьбу в PARI Суперлиге.
Сделать этого у них не получилось. Возможно, причиной стало многочисленные ошибки гостей в каждой из трёх партий, а, возможно, хороший настрой у «Белогорья» из-за дня рождения доигровщика Андрея Марченко.
Закончился матч со счётом 3:0 в пользу белгородцев. В следующем «Белогорье» встретится с «Кузбассом». Игра пройдёт 4 декабря в Кемерово.