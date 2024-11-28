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Posted 28 ноября, 08:50

Published 28 ноября, 08:50

Modified 28 ноября, 08:52

Updated 28 ноября, 08:52

Фото с тренировки «Белогорья» перед матчем с «Енисеем»

Подарок в день рождения: «Белогорье» одолело «Енисей» и вернуло себе второе место

28 ноября 2024, 08:50
Фото: группа ВК «Белогорье». Фото с тренировки «Белогорья» перед матчем с «Енисеем»

«Белогорье» вышло на второе место в чемпионате после победы над «Енисеем»

Сюжет
Белогорье
В среду, 27 ноября, в Туле прошёл волейбольный матч между «Белогорьем» и красноярским «Енисеем». Для белгородской команды он закончился очень удачно, ведь ей удалось вернуться на второе место в турнирной таблице чемпионата страны, рассказали в пресс-службе клуба.

После двух проигрышей «Белогорье», кажется, окончательно реабилиторовалось. Команда выиграла третий матч подряд, заработала три очка и вернулась на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

Играли белгородцы с красноярским «Енисеем» не в первый раз. В прошлом матче на Кубке легенд противник оказался сильнее и хотел снова повторить свой успех, навязав хозяевам стадиона борьбу в PARI Суперлиге.

Сделать этого у них не получилось. Возможно, причиной стало многочисленные ошибки гостей в каждой из трёх партий, а, возможно, хороший настрой у «Белогорья» из-за дня рождения доигровщика Андрея Марченко.

Закончился матч со счётом 3:0 в пользу белгородцев. В следующем «Белогорье» встретится с «Кузбассом». Игра пройдёт 4 декабря в Кемерово.

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