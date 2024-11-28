Подарок в день рождения: «Белогорье» одолело «Енисей» и вернуло себе второе место

«Белогорье» вышло на второе место в чемпионате после победы над «Енисеем»

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В среду, 27 ноября, в Туле прошёл волейбольный матч между «Белогорьем» и красноярским «Енисеем». Для белгородской команды он закончился очень удачно, ведь ей удалось вернуться на второе место в турнирной таблице чемпионата страны, рассказали в пресс-службе клуба.