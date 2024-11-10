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Posted 10 ноября, 13:49

Published 10 ноября, 13:49

Modified 10 ноября, 13:49

Updated 10 ноября, 13:49

Кадр с матча с «Локомотивом»

Череда побед прервалась проигрышем: «Белогорье» не попало в полуфинал Кубка России

10 ноября 2024, 13:49
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“». Кадр с матча с «Локомотивом»

Белгородские волейболисты не смогли попасть в полуфинал Кубка России

Сюжет
Волейбол
В игре с «Локомотивом» белгородцы проиграли, не заработав ни одного очка. Эта неудача не позволила им сразиться за место в финале. Подробности сообщили на официальном сайте «Белогорья».

Белгородские волейболисты проиграли новосибирскому ВК «Локомотив». Противник взял реванш после их последней встречи, которая закончилась со счётом 3:2 в пользу белгородцев. В этот же раз, 9 ноября, сильнее оказались новосибирцы: матч закончился со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 22:25).

Самым результативным игроком матча среди белгородцев стал Павел Тетюхин, набравший 11 очков. Отличились также Мохамед Аль Хачдади и Цзинъинь Чжан — они заработали по девять очков.

До этого матча белгородцы находились на втором месте турнирной таблицы. Это, считает главный тренер «Белогорья» Александр Волков, и подарило им больше желание победы, которое в конечном итоге помешало выиграть.

«Думаю, больше психологически не справились сегодня с этой командой. От большого желания слишком нервничали, переживали, сильно хотели, и это нам помешало. У команды „Локомотива“ получалось абсолютно всё, летела подача, они выбили нас из приёма, и мы практически ничего не сделали на блоке. Соответственно, с такой игрой сложно противостоять хорошо организованной команде, у которой всё получается», — объяснил Волков.
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