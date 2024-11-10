Череда побед прервалась проигрышем: «Белогорье» не попало в полуфинал Кубка России

Белгородские волейболисты не смогли попасть в полуфинал Кубка России

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В игре с «Локомотивом» белгородцы проиграли, не заработав ни одного очка. Эта неудача не позволила им сразиться за место в финале. Подробности сообщили на официальном сайте «Белогорья».