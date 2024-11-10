Череда побед прервалась проигрышем: «Белогорье» не попало в полуфинал Кубка России

Posted 10 ноября, 13:49
Published 10 ноября, 13:49
Modified 10 ноября, 13:49
Updated 10 ноября, 13:49
Белгородские волейболисты проиграли новосибирскому ВК «Локомотив». Противник взял реванш после их последней встречи, которая закончилась со счётом 3:2 в пользу белгородцев. В этот же раз, 9 ноября, сильнее оказались новосибирцы: матч закончился со счётом 0:3 (18:25, 21:25, 22:25).
Самым результативным игроком матча среди белгородцев стал Павел Тетюхин, набравший 11 очков. Отличились также Мохамед Аль Хачдади и Цзинъинь Чжан — они заработали по девять очков.
До этого матча белгородцы находились на втором месте турнирной таблицы. Это, считает главный тренер «Белогорья» Александр Волков, и подарило им больше желание победы, которое в конечном итоге помешало выиграть.
«Думаю, больше психологически не справились сегодня с этой командой. От большого желания слишком нервничали, переживали, сильно хотели, и это нам помешало. У команды „Локомотива“ получалось абсолютно всё, летела подача, они выбили нас из приёма, и мы практически ничего не сделали на блоке. Соответственно, с такой игрой сложно противостоять хорошо организованной команде, у которой всё получается», — объяснил Волков.