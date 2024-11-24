«Послевкусие не такое сладкое». «Белогорье» обыграло столичный МГТУ, но что не так?

Posted 24 ноября, 10:08
Published 24 ноября, 10:08
Modified 24 ноября, 10:08
Updated 24 ноября, 10:08
22 ноября «Белогорье» встретилось со столичным МГТУ в рамках 13-го тура PARI Суперлиги. Как отметили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба, это была «первая за два десятка лет» игра чемпионата России между командами.
Первая партия завершилась не в пользу белгородцев. «Львы» уступили со счётом 18:25. Однако следующие три партии «Белогорье» сохраняло лидерство — 25:14, 25:17, 25:21.
Несмотря на победу, вопросы у главного тренера «львов» всё равно остались.
Устраивает результат, с которым закончилась игра, но не устраивает первая партия. Очень много вопросов к ребятам, которые играли: помимо технических элементов, которые не получились, большой вопрос по эмоциональной составляющей. Будем разбираться, будем общаться.
Александр Волков, главный тренер «Белогорья»
Неудачную первую партию отметил и капитан «львов» Павел Тетюхин.
В первой партии мы показали, наверное, как не должны играть в волейбол, как мы не должны выходить настроенными на матч. <…> Хорошо, что выиграли, что три очка, но послевкусие не такое сладкое.
Павел Тетюхин
Самым результативным игроком у белгородцев стал Георгий Заболотников — он набрал 18 очков. «Белогорье» продолжает идти в лидирующей группе чемпионата: у команды 10 побед в 12 играх.
Следующий матч состоится 27 ноября в Туле. Соперником «Белогорья» станет красноярский «Енисей».