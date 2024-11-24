bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 10:08

Published 24 ноября, 10:08

Modified 24 ноября, 10:08

Updated 24 ноября, 10:08

«Белогорье» выиграло у столичного МГТУ

«Послевкусие не такое сладкое». «Белогорье» обыграло столичный МГТУ, но что не так?

24 ноября 2024, 10:08
Фото: Всероссийская федерация волейбола/volley.ru. «Белогорье» выиграло у столичного МГТУ

«Белогорье» выиграло у столичного МГТУ со счётом 3:1

Сюжет
Белогорье
Встреча команд состоялась 22 ноября. Первая партия завершилась не в пользу белгородцев, что огорчило как главного тренера, так и капитана команды, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

22 ноября «Белогорье» встретилось со столичным МГТУ в рамках 13-го тура PARI Суперлиги. Как отметили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба, это была «первая за два десятка лет» игра чемпионата России между командами.

Первая партия завершилась не в пользу белгородцев. «Львы» уступили со счётом 18:25. Однако следующие три партии «Белогорье» сохраняло лидерство — 25:14, 25:17, 25:21.

Несмотря на победу, вопросы у главного тренера «львов» всё равно остались.

Устраивает результат, с которым закончилась игра, но не устраивает первая партия. Очень много вопросов к ребятам, которые играли: помимо технических элементов, которые не получились, большой вопрос по эмоциональной составляющей. Будем разбираться, будем общаться.
Александр Волков, главный тренер «Белогорья»

Неудачную первую партию отметил и капитан «львов» Павел Тетюхин.

В первой партии мы показали, наверное, как не должны играть в волейбол, как мы не должны выходить настроенными на матч. <…> Хорошо, что выиграли, что три очка, но послевкусие не такое сладкое.
Павел Тетюхин

Самым результативным игроком у белгородцев стал Георгий Заболотников — он набрал 18 очков. «Белогорье» продолжает идти в лидирующей группе чемпионата: у команды 10 побед в 12 играх.

Следующий матч состоится 27 ноября в Туле. Соперником «Белогорья» станет красноярский «Енисей».

«Победа была важна»: «Белогорье» реабилитировалось после двух проигрышей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пустые игры с нашей стороны»: «Белогорье» во второй раз уступило «Локомотиву»Череда побед прервалась проигрышем: «Белогорье» не попало в полуфинал Кубка России«Смотрится диковато»: капитан «Белогорья» Тетюхин — о фото отца, собирающего осколки
#Инна Рогова#Спорт#Белогорье#Победа#Павел Тетюхин#Белгород#Александр волков#Мгту
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика