«Победа была важна»: «Белогорье» реабилитировалось после двух проигрышей

Posted 18 ноября, 08:52
Published 18 ноября, 08:52
Modified 18 ноября, 08:52
Updated 18 ноября, 08:52
Белгородские волейболисты одержали победу над ВК «Динамо-Урал» в рамках 12-го тура чемпионата России. Счёт составил 3:1 в пользу белгородцев — 25:22, 20:25, 25:13, 26:24.
Самым результативным игроком «Белогорья» в минувшей игре стал Павел Тетюхин — он набрал 23 очка. Также отличились Иван Подребинкин с 10 очками, Александр Мельников и Андрей Марченко — у них по девять очков.
«Я очень рад за нашу команду. Ребята — молодцы, выдержали давление, особенно на подаче, которое создавала команда противника — сумасшедшая летела сегодня. Выдержали приём и атаку. Думаю, за счёт этого выиграли. Видно, что ребята боролись за каждый мяч, играли до конца. Это важно для нас на сегодняшний день, чтобы не уходить в долгое пике, победа была важна», — отметил главный тренер «Белогорья» Александр Волков.
Следующий матч в чемпионате пройдёт у «львов» 22 ноября в Москве — там белгородские волейболисты поборются за победу с МГТУ.