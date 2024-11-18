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Posted 18 ноября, 08:52

Published 18 ноября, 08:52

Modified 18 ноября, 08:52

Updated 18 ноября, 08:52

«Белогорье» реабилитировалось после двух неудач

«Победа была важна»: «Белогорье» реабилитировалось после двух проигрышей

18 ноября 2024, 08:52
Фото: Telegram-канал ВК «Белогорье». «Белогорье» реабилитировалось после двух неудач

«Белогорье» победило «Динамо-Урал» со счётом 3:1

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Белогорье
Белгородские волейболисты одержали победу на клубом из Уфы: «львы» опередили противника на два очка. Подробности прошедшей игры сообщили в пресс-службе ВК «Белогорье».

Белгородские волейболисты одержали победу над ВК «Динамо-Урал» в рамках 12-го тура чемпионата России. Счёт составил 3:1 в пользу белгородцев — 25:22, 20:25, 25:13, 26:24.

Самым результативным игроком «Белогорья» в минувшей игре стал Павел Тетюхин — он набрал 23 очка. Также отличились Иван Подребинкин с 10 очками, Александр Мельников и Андрей Марченко — у них по девять очков.

«Я очень рад за нашу команду. Ребята — молодцы, выдержали давление, особенно на подаче, которое создавала команда противника — сумасшедшая летела сегодня. Выдержали приём и атаку. Думаю, за счёт этого выиграли. Видно, что ребята боролись за каждый мяч, играли до конца. Это важно для нас на сегодняшний день, чтобы не уходить в долгое пике, победа была важна», — отметил главный тренер «Белогорья» Александр Волков.

Следующий матч в чемпионате пройдёт у «львов» 22 ноября в Москве — там белгородские волейболисты поборются за победу с МГТУ.

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