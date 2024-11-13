«Пустые игры с нашей стороны»: «Белогорье» во второй раз уступило «Локомотиву»

Posted 13 ноября, 07:04
Published 13 ноября, 07:04
Modified 13 ноября, 07:04
Updated 13 ноября, 07:04
После одной победы и одного поражения за последние 10 дней «Белогорье» в третий раз встретилось с новосибирским «Локомотивом». Очередная игра прошла для «львов» неудачно: матч закончился со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 22:25) в пользу противника. Из-за поражения белгородцы покинули второе место турнирной таблицы чемпионата.
Самым результативным игроком среди белгородцев в этой игре оказался Мохамед Аль Хачдади с 13 очками. Ещё по восемь очков команде принесли Александр Мельников и Цзинъинь Чжан.
Главный тренер «Белогорья» Александр Волков и капитан Павел Тетюхин оказались разочарованы прошедшими играми, принёсшими им поражение два раза подряд.
«Не получается вообще никак. Давно у нас такого не было, поэтому тяжело прокомментировать. Абсолютно пустые игры с нашей стороны. Безвольно, бесхребетно проигрываем дома. Тяжело понять, что произошло с командой за это время. Наверное, в первую очередь, хочется попросить прощения у болельщиков, которые едут в Тулу из Белгорода, смотреть на это всё. И так находятся в непростой ситуации, а тут ещё команда ничего не показывает», — прокомментировал игру Тетюхин.