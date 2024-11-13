bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 07:04

Published 13 ноября, 07:04

Modified 13 ноября, 07:04

Updated 13 ноября, 07:04

Кадр с матча с «Локомотивом»

«Пустые игры с нашей стороны»: «Белогорье» во второй раз уступило «Локомотиву»

13 ноября 2024, 07:04
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“». Кадр с матча с «Локомотивом»

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Белогорье» со счётом 3:0

Сюжет
Белогорье
Первая проигрышная встреча белгородцев с новосибирским «Локомотивом» состоялась 9 ноября. Спустя три дня «львы» вновь сразились с новосибирцами, но взять реванш не удалось. Подробности последней игры сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».

После одной победы и одного поражения за последние 10 дней «Белогорье» в третий раз встретилось с новосибирским «Локомотивом». Очередная игра прошла для «львов» неудачно: матч закончился со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 22:25) в пользу противника. Из-за поражения белгородцы покинули второе место турнирной таблицы чемпионата.

Самым результативным игроком среди белгородцев в этой игре оказался Мохамед Аль Хачдади с 13 очками. Ещё по восемь очков команде принесли Александр Мельников и Цзинъинь Чжан.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков и капитан Павел Тетюхин оказались разочарованы прошедшими играми, принёсшими им поражение два раза подряд.

«Не получается вообще никак. Давно у нас такого не было, поэтому тяжело прокомментировать. Абсолютно пустые игры с нашей стороны. Безвольно, бесхребетно проигрываем дома. Тяжело понять, что произошло с командой за это время. Наверное, в первую очередь, хочется попросить прощения у болельщиков, которые едут в Тулу из Белгорода, смотреть на это всё. И так находятся в непростой ситуации, а тут ещё команда ничего не показывает», — прокомментировал игру Тетюхин.
Череда побед прервалась проигрышем: «Белогорье» не попало в полуфинал Кубка России
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские «львы» одержали восьмую победу в чемпионате РоссииБелгородские «львы» вновь победили «Газпром-Югру», но не всё прошло гладко«Осадок остался»: белгородские «львы» забрали бронзу Кубка легенд
#Александра Склярова#Спорт#Белогорье#Волейбол#Новости Белгорода#Поражение#Новосибирск#Локомотив#Белгород#Белгородский волейбол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика