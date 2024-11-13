«Пустые игры с нашей стороны»: «Белогорье» во второй раз уступило «Локомотиву»

После одной победы и одного поражения за последние 10 дней «Белогорье» в третий раз встретилось с новосибирским «Локомотивом». Очередная игра прошла для «львов» неудачно: матч закончился со счётом 0:3 (23:25, 17:25, 22:25) в пользу противника. Из-за поражения белгородцы покинули второе место турнирной таблицы чемпионата.