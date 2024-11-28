Огнемётчики и операторы БПЛА должны появиться в отряде «Барс-Белгород»

Posted 28 ноября, 06:54
Published 28 ноября, 06:54
Modified 28 ноября, 06:56
Updated 28 ноября, 06:56
Отряду «Барс-Белгород» поступило необходимое военное оборудование. Речь идёт об огнемётах, о станциях радиоэлектронной борьбы, гаубице и вездеходах. Также в роты включили мотовездеходы.
Кроме этого, в группы огневой поддержки и разведки дополнительно включили должности операторов беспилотных летательных аппаратов. Новая должность появилась и в гранатомётном отделении группы — огнемётчики.
Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о том, что в батальоны «Барс» и «Орлан» вступили «опытные командиры».