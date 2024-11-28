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Posted 28 ноября, 06:54

Published 28 ноября, 06:54

Modified 28 ноября, 06:56

Updated 28 ноября, 06:56

Добровольческим отрядам «Барс» передали новое оборудование

Огнемётчики и операторы БПЛА должны появиться в отряде «Барс-Белгород»

28 ноября 2024, 06:54
Фото: 1MI. Добровольческим отрядам «Барс» передали новое оборудование

Отрядам «Барс» передали гаубицы, РЭБ, огнемёты и вездеходы

Сюжет
Приграничье
Помимо появления новых должностей, в «Барс-Белгород» завезли новое военное оборудование. Подробности журналу «Военные комиссариаты России» сообщил начальник ГОМУ и замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Отряду «Барс-Белгород» поступило необходимое военное оборудование. Речь идёт об огнемётах, о станциях радиоэлектронной борьбы, гаубице и вездеходах. Также в роты включили мотовездеходы.

Кроме этого, в группы огневой поддержки и разведки дополнительно включили должности операторов беспилотных летательных аппаратов. Новая должность появилась и в гранатомётном отделении группы — огнемётчики.

Напомним, что ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о том, что в батальоны «Барс» и «Орлан» вступили «опытные командиры».

Гладков: «Барс-Белгород» и «Орлан» возглавили генерал-майоры с большим опытом
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Приграничье#Барс#СВО#Барс-Белгород
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