Почему чиновники, ушедшие в «Барс-Белгород», расторгли свои контракты спустя месяц?

В оперштабе объяснили, почему чиновники смогли покинуть «Барс-Белгород»

Сюжет Чиновники

История с добровольческим отрядом не даёт жителям покоя. Точнее, тот факт, что туда продолжают большим потоком идти госслужащие, а через месяц контракт расторгается и они возвращаются на свои посты. Если это не PR-акция, что опроверг Вячеслав Гладков, то на каком основании это возможно?