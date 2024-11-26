Почему чиновники, ушедшие в «Барс-Белгород», расторгли свои контракты спустя месяц?

Posted 26 ноября, 09:03
Published 26 ноября, 09:03
Modified 26 ноября, 09:03
Updated 26 ноября, 09:03
«На каком основании чиновники, заключившие контракт с Минобороны и попавшие в „Барс“, его расторгли?» — интересуются белгородцы.
В оперативном штабе пояснили, что любой доброволец, вступивший в «Барс-Белгород», может расторгнуть свой контракт, написав соответствующее заявление.
«Заместители губернатора и министры, помимо боевой подготовки, помогают командирам выстраивать взаимодействие между органами власти. Важно, чтобы каждый госслужащий был готов в случае ЧС встать на защиту Белгородской области. Срок службы для них определён таким образом, чтобы ущерба возглавляемым им структурам не было», — уточнили в ведомстве.
На службе чиновники проходят боевую подготовку и учатся оказывать экстренную медицинскую помощь, добавили в оперштабе. Бойцы отряда тем временем круглосуточно охраняют объекты инфраструктуры, сбивают БПЛА и помогают местным жителям.
Напомним, что из «Барса» уже вернулись заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин а также главы Губкинского округа Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко.