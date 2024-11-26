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Posted 26 ноября, 09:03

Published 26 ноября, 09:03

Modified 26 ноября, 09:03

Updated 26 ноября, 09:03

Некоторые чиновники уже вернулись из отряда «Барс-Белгород»

Почему чиновники, ушедшие в «Барс-Белгород», расторгли свои контракты спустя месяц?

26 ноября 2024, 09:03
Фото: 1MI. Некоторые чиновники уже вернулись из отряда «Барс-Белгород»

В оперштабе объяснили, почему чиновники смогли покинуть «Барс-Белгород»

Сюжет
Чиновники
История с добровольческим отрядом не даёт жителям покоя. Точнее, тот факт, что туда продолжают большим потоком идти госслужащие, а через месяц контракт расторгается и они возвращаются на свои посты. Если это не PR-акция, что опроверг Вячеслав Гладков, то на каком основании это возможно?

«На каком основании чиновники, заключившие контракт с Минобороны и попавшие в „Барс“, его расторгли?» — интересуются белгородцы.

В оперативном штабе пояснили, что любой доброволец, вступивший в «Барс-Белгород», может расторгнуть свой контракт, написав соответствующее заявление.

«Заместители губернатора и министры, помимо боевой подготовки, помогают командирам выстраивать взаимодействие между органами власти. Важно, чтобы каждый госслужащий был готов в случае ЧС встать на защиту Белгородской области. Срок службы для них определён таким образом, чтобы ущерба возглавляемым им структурам не было», — уточнили в ведомстве.

На службе чиновники проходят боевую подготовку и учатся оказывать экстренную медицинскую помощь, добавили в оперштабе. Бойцы отряда тем временем круглосуточно охраняют объекты инфраструктуры, сбивают БПЛА и помогают местным жителям.

Напомним, что из «Барса» уже вернулись заместитель губернатора Рустэм Зайнуллин а также главы Губкинского округа Михаил Лобазнов и Красногвардейского района Галина Руденко.

Замгубернатора Рустэм Зайнуллин вернулся из «Барса-Белгород» в чиновники
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Чиновники#Контракт#Белгород#Оперштаб#СВО#Барс-Белгород
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