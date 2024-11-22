Гладков: «Барс-Белгород» и «Орлан» возглавили генерал-майоры с большим опытом

Posted 22 ноября, 06:35
Published 22 ноября, 06:35
Modified 22 ноября, 07:42
Updated 22 ноября, 07:42
В Белгородской области продолжают формировать батальоны «Барс-Белгород» и СГУП «Орлан», который выполняет задачи Росгвардии. В двух батальонах назначили командиров: оба, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, с опытом.
«Сейчас во главе одного и второго подразделения встали опытные командиры, оба генералы, генерал-майоры с большим опытом, в том числе и с боевым. Уверен, они смогут и сберечь личный состав, и выполнить те задачи, которые ставит Министерство обороны РФ и руководство Росгвардии», — рассказал глава региона.
Отметим, что всего в регионе существуют три отряда: