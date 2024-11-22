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Posted 22 ноября, 06:35

Published 22 ноября, 06:35

Modified 22 ноября, 07:42

Updated 22 ноября, 07:42

«Барс-Белгород», «Орлан» и самооборона работают в Белгородской области

Гладков: «Барс-Белгород» и «Орлан» возглавили генерал-майоры с большим опытом

22 ноября 2024, 06:35
Фото: 1MI. «Барс-Белгород», «Орлан» и самооборона работают в Белгородской области
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Новости Белгорода
Возглавили оба подразделения военные с большим опытом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Их имена глава региона не назвал.

В Белгородской области продолжают формировать батальоны «Барс-Белгород» и СГУП «Орлан», который выполняет задачи Росгвардии. В двух батальонах назначили командиров: оба, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, с опытом.

«Сейчас во главе одного и второго подразделения встали опытные командиры, оба генералы, генерал-майоры с большим опытом, в том числе и с боевым. Уверен, они смогут и сберечь личный состав, и выполнить те задачи, которые ставит Министерство обороны РФ и руководство Росгвардии», — рассказал глава региона.

Отметим, что всего в регионе существуют три отряда:

  • самооборона занимается эвакуацией пострадавших и транспорта при ЧП, перекрытием дорог в опасных зонах;
  • члены «Барса-Белгород» охраняют важные объекты;
  • СГУП «Орлан» выполняет задачи Росгвардии.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Барс#СВО#Барс-Белгород#Орлан
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