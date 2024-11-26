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Posted 26 ноября, 12:01

Published 26 ноября, 12:01

Modified 26 ноября, 12:01

Updated 26 ноября, 12:01

«Вайб» стал словом года

Вместо «прилёта» победил «вайб»: определено слово года

26 ноября 2024, 12:01
Фото: 1MI. «Вайб» стал словом года

«Вайб» стал словом года по версии «Грамоты.ру»

«Вайб» не сразу вырвался вперёд во всероссийском голосовании, однако в конце концов оказался на первом месте. Второе место заняло слово «скуф», а третье — «прилёт». Итоги голосования подвели на портале «Грамота.ру».

Россияне выбрали слово уходящего года. За победу в этом голосовании боролись 11 слов-кандидатов — среди них лидера выбирали более 400 филологов.

Победителем 2024 года стало слово «вайб» — оно набрало 256 голосов по итогам мягкого рейтингового голосования. Сразу за ним — «скуф» с 229 очками, а на третьем месте — «прилёт» со 124 очками.

Специалисты утверждают, что, хотя «вайб» появился в русском языке несколько лет назад, особый пик его популярности случился именно в этом году: в январе его упоминали в интернете 488 раз, а в октябре и ноябре — от 2971 до 3124 раз.

Теперь слово-победитель «Грамота» внесёт в свой метасловарь. «Вайбу» также придумали подходящее толкование и привели примеры его употребления.

Страница слова «вайб» на сайте «Грамота.ру»Страница слова «вайб» на сайте «Грамота.ру»
Страница слова «вайб» на сайте «Грамота.ру». Фото: «Грамота.ру»

Отметим, что редакция Бел.Ру провела собственный опрос о словах, участвующих в голосовании «Грамоты.ру», и узнала, что на первую строчку жители региона поставили «прилёт». «Скуф», как и по всей России, в Белгородской области занял второе место, а «вайб» — третье.

В Белгородской области вторым по популярности после «прилёта» стало слово «скуф»
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#Александра Склярова#Общество#Голосование#Россия#Прилёт#Слово года#Вайб#Скуф#Грамота.ру
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