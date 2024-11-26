Вместо «прилёта» победил «вайб»: определено слово года

Posted 26 ноября, 12:01
Published 26 ноября, 12:01
Modified 26 ноября, 12:01
Updated 26 ноября, 12:01
Россияне выбрали слово уходящего года. За победу в этом голосовании боролись 11 слов-кандидатов — среди них лидера выбирали более 400 филологов.
Победителем 2024 года стало слово «вайб» — оно набрало 256 голосов по итогам мягкого рейтингового голосования. Сразу за ним — «скуф» с 229 очками, а на третьем месте — «прилёт» со 124 очками.
Специалисты утверждают, что, хотя «вайб» появился в русском языке несколько лет назад, особый пик его популярности случился именно в этом году: в январе его упоминали в интернете 488 раз, а в октябре и ноябре — от 2971 до 3124 раз.
Теперь слово-победитель «Грамота» внесёт в свой метасловарь. «Вайбу» также придумали подходящее толкование и привели примеры его употребления.
Отметим, что редакция Бел.Ру провела собственный опрос о словах, участвующих в голосовании «Грамоты.ру», и узнала, что на первую строчку жители региона поставили «прилёт». «Скуф», как и по всей России, в Белгородской области занял второе место, а «вайб» — третье.