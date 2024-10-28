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Posted 28 октября, 09:15

Published 28 октября, 09:15

Modified 28 октября, 09:18

Updated 28 октября, 09:18

Ярослав Дронов (SHAMAN)

«Слово „русский“ не может принадлежать одному человеку»: депутат Госдумы — о Шамане

28 октября 2024, 09:15
Фото: пресс-службой певца Shaman
Ярослав Дронов (SHAMAN)

Николай Валуев против намерения Шамана запатентовать фразу «Я русский»

Недавно популярный российский исполнитель SHAMAN, рассказал, что хочет запатентовать фразу «Я русский». Она стала крылатой после его одноимённой песни. Певец уже подал заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда. Не всем это нравится, пишут «Брянские новости».

Брянский депутат Государственной думы Николай Валуев недоволен решением Шамана зарегистрировать бренд «Я русский». По его мнению, одноимённую песню представители певца уже защитили всеми возможными способами, а вот само слово «русский» не может стать чьей-либо собственностью.

«Слоган и понятие „русский“ не может по определению быть принадлежностью или собственностью одного человека и совершенно точно не может быть запатентовано без привязки, например, к образу, который, в свою очередь, будет соотносить слоган и слово к чему-либо чётко идентифицируемому. Например, к фотографии самого артиста Дронова или придуманной аббревиатуры. В отрыве от этого шансов у затеи практически нет».

Но делать выводы относительно морально-этических норм депутат не торопится. Сначала, продолжает Валуев, нужно выяснить, как и какую подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Вместо этого он «проехался» про образу Шамана, когда рассказал, что впервые эту песню и песню «Встанем» он услышал в Донбассе:

«Ополченцы включили послушать. Очень понравилось. Правда, просмотрев само видео с концерта, больше предпочитаю не видеть, так как диссонанс исполняемого и исполнителя слишком, на мой взгляд, велик, даже неприятен».

Сам же певец на телеканале РЕН ТВ объяснил, что зарегистрировав бренд хочет уменьшить количество «контрафакта», который продают под его именем.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Бренд#Россия#Государственная дума#Брянская область#Русский#Шаман#Николай Валуев
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