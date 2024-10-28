«Слово „русский“ не может принадлежать одному человеку»: депутат Госдумы — о Шамане

Posted 28 октября, 09:15
Published 28 октября, 09:15
Modified 28 октября, 09:18
Updated 28 октября, 09:18
Брянский депутат Государственной думы Николай Валуев недоволен решением Шамана зарегистрировать бренд «Я русский». По его мнению, одноимённую песню представители певца уже защитили всеми возможными способами, а вот само слово «русский» не может стать чьей-либо собственностью.
«Слоган и понятие „русский“ не может по определению быть принадлежностью или собственностью одного человека и совершенно точно не может быть запатентовано без привязки, например, к образу, который, в свою очередь, будет соотносить слоган и слово к чему-либо чётко идентифицируемому. Например, к фотографии самого артиста Дронова или придуманной аббревиатуры. В отрыве от этого шансов у затеи практически нет».
Но делать выводы относительно морально-этических норм депутат не торопится. Сначала, продолжает Валуев, нужно выяснить, как и какую подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.
Вместо этого он «проехался» про образу Шамана, когда рассказал, что впервые эту песню и песню «Встанем» он услышал в Донбассе:
«Ополченцы включили послушать. Очень понравилось. Правда, просмотрев само видео с концерта, больше предпочитаю не видеть, так как диссонанс исполняемого и исполнителя слишком, на мой взгляд, велик, даже неприятен».
Сам же певец на телеканале РЕН ТВ объяснил, что зарегистрировав бренд хочет уменьшить количество «контрафакта», который продают под его именем.