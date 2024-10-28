«Слово „русский“ не может принадлежать одному человеку»: депутат Госдумы — о Шамане

«Слоган и понятие „русский“ не может по определению быть принадлежностью или собственностью одного человека и совершенно точно не может быть запатентовано без привязки, например, к образу, который, в свою очередь, будет соотносить слоган и слово к чему-либо чётко идентифицируемому. Например, к фотографии самого артиста Дронова или придуманной аббревиатуры. В отрыве от этого шансов у затеи практически нет».