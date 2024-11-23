В Белгородской области вторым по популярности после «прилёта» стало слово «скуф»

Posted 23 ноября, 15:30
Published 23 ноября, 15:30
Modified 23 ноября, 15:33
Updated 23 ноября, 15:33
«Грамота.Ру» составила список слов, которые могут претендовать на звание «Слово года». Это те, что употреблялись и искались в интернете чаще всего. Проект стартовал только в 2023 году. Тогда словом года стало «нейросеть».
Пока что первую строку для белгородцев, вероятно, занимает слово прилёт. Это неудивительно для Белгородской области. Также в списке претендентов «Грамоты.Ру» есть инсайт, вайб, нарратив, абьюз и аскеза, осознанность, пов, скуф и нормис.
Редакция Бел.Ру предложила своим читателям проголосовать, какое слово может составить конкуренцию прилёту. В опросе поучаствовали 976 человек. Результаты получились такими:
В итоге вторым «Словом года» в 2024 году белгородцы выбрали именно скуф. Возможно, это связано с тем, что оно самое «экзотическое» среди них. Также читатели предложили свои варианты, которые могли бы стать кандидатами на звание «Слово года» и «Словосочетание года». Это:
Вот таким бы стал список номинантов в Белгородской области.
Вчера редакция Бел.Ру также опубликовала итоги небольшого наблюдения. На этот раз «жертвами» стали экс-мэры Белгорода. А может стать и новый. Старая шутка «лысый-волосатый» стала критерием для «прогнозов» о том, кто может стать следующим главой РФ. Редакция Бел.Ру нашла закономерность в сменяемости глав администрации Белгорода. Один из критериев — «сядет — не сядет».