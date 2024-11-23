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Posted 23 ноября, 15:30

Published 23 ноября, 15:30

Modified 23 ноября, 15:33

Updated 23 ноября, 15:33

Общественное мненние

В Белгородской области вторым по популярности после «прилёта» стало слово «скуф»

23 ноября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Общественное мненние
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Новости Белгорода
В 2023 году «Грамота.Ру» запустила проект «Слово года». Уже есть кандидаты на победу. Редакция Бел.Ру решила узнать у читателей, какое слово будет вторым, если прилёт выиграет. В опросе приняли участие более 900 человек. В итоге лидировало слово скуф. Также читатели выдвинули 9 своих претендентов.

«Грамота.Ру» составила список слов, которые могут претендовать на звание «Слово года». Это те, что употреблялись и искались в интернете чаще всего. Проект стартовал только в 2023 году. Тогда словом года стало «нейросеть».

Пока что первую строку для белгородцев, вероятно, занимает слово прилёт. Это неудивительно для Белгородской области. Также в списке претендентов «Грамоты.Ру» есть инсайт, вайб, нарратив, абьюз и аскеза, осознанность, пов, скуф и нормис.

Редакция Бел.Ру предложила своим читателям проголосовать, какое слово может составить конкуренцию прилёту. В опросе поучаствовали 976 человек. Результаты получились такими:

  • аскеза получила 3% вероятности, благодаря 32 читателям Бел.Ру
  • такой же результат в 3% у слова нормис, т. к. за него проголосовали 26 человек
  • 6% набрали ПОВ и нарратив — это 57 и 58 голосов соответственно
  • инсайт получил 9% — это 87 голосов
  • абьюз набрал 13% — это «симпатия» 131 читателя
  • 18% у осознанности — 174 проголосовавших
  • 18% также у слова вайб — 172 голоса
  • победителем по итогу голосования стало слово скуф — оно набрало 24% и 239 голосов

В итоге вторым «Словом года» в 2024 году белгородцы выбрали именно скуф. Возможно, это связано с тем, что оно самое «экзотическое» среди них. Также читатели предложили свои варианты, которые могли бы стать кандидатами на звание «Слово года» и «Словосочетание года». Это:

  • ракетная опасность
  • кассеты
  • дрон
  • дистант
  • эвакуация
  • переговоры
  • «Орешник»
  • хлопок
  • и даже облом

Вот таким бы стал список номинантов в Белгородской области.

Вчера редакция Бел.Ру также опубликовала итоги небольшого наблюдения. На этот раз «жертвами» стали экс-мэры Белгорода. А может стать и новый. Старая шутка «лысый-волосатый» стала критерием для «прогнозов» о том, кто может стать следующим главой РФ. Редакция Бел.Ру нашла закономерность в сменяемости глав администрации Белгорода. Один из критериев — «сядет — не сядет».

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