В Белгородской области вторым по популярности после «прилёта» стало слово «скуф»

В итоге вторым «Словом года» в 2024 году белгородцы выбрали именно скуф. Возможно, это связано с тем, что оно самое «экзотическое» среди них. Также читатели предложили свои варианты, которые могли бы стать кандидатами на звание «Слово года» и «Словосочетание года». Это: