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Posted 26 ноября, 07:43

Published 26 ноября, 07:43

Modified 26 ноября, 07:45

Updated 26 ноября, 07:45

Гладков: более 16 тысяч юных белгородцев побывали летом в Крыму

Гладков: более 16 тысяч юных белгородцев побывали летом в Крыму

26 ноября 2024, 07:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
Чтобы обезопасить детей и дать им возможность спокойно проводить своё детство с лета 2024 года власти решили отправлять их оздороаительные лагеря других регинов. Только в Крыму побывало более 16 тысяч ребят, рассказал глава Белгородской области.

В первую очередь в поездку отправляли детей, которые живут в опасных приграничных муниципалитетах и детей из семей участников спецоперации. Оплатило отдых правительство РФ.

На море ребята не только смогли вернуться к обычной жизни, полноценно отдохнуть и набраться сил, но и поучаствовать в множестве запоминающихся мероприятий.

Также мальчики и девочки из приграничья посетили летом Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские центры «Смена» в Анапе, «Орлёнок» в Туапсе, «Океан» во Владивостоке и другие санатория и лагеря.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Крым#Вячеслав Гладков#Детские лагеря#Орленок#Отдых детей#Хорошие новости
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