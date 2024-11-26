Гладков: более 16 тысяч юных белгородцев побывали летом в Крыму

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Чтобы обезопасить детей и дать им возможность спокойно проводить своё детство с лета 2024 года власти решили отправлять их оздороаительные лагеря других регинов. Только в Крыму побывало более 16 тысяч ребят, рассказал глава Белгородской области.