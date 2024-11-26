Гладков: более 16 тысяч юных белгородцев побывали летом в Крыму

Posted 26 ноября, 07:43
Published 26 ноября, 07:43
Modified 26 ноября, 07:45
Updated 26 ноября, 07:45
В первую очередь в поездку отправляли детей, которые живут в опасных приграничных муниципалитетах и детей из семей участников спецоперации. Оплатило отдых правительство РФ.
На море ребята не только смогли вернуться к обычной жизни, полноценно отдохнуть и набраться сил, но и поучаствовать в множестве запоминающихся мероприятий.
Также мальчики и девочки из приграничья посетили летом Международный детский центр «Артек», Всероссийские детские центры «Смена» в Анапе, «Орлёнок» в Туапсе, «Океан» во Владивостоке и другие санатория и лагеря.