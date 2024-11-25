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Posted 25 ноября, 08:55

Published 25 ноября, 08:55

Modified 25 ноября, 08:57

Updated 25 ноября, 08:57

В Белгородской области создадут общественную организацию для помощи раненым детям

В Белгородской области создадут общественную организацию для помощи раненым детям

25 ноября 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложит создать общественную организацию для внесистемной и внебюджетной помощи пострадавшим из-за обстрелов детям. Предложения об структуре представят через две недели.

Вячеслав Гладков поднял вопрос о создании общественной организации, которая будет заниматься помощью детям, пострадавшим от действий ВСУ. По словам губернатора, поддержка должна быть постоянной и финансироваться не только из бюджетных денег.

«Мы помогаем, министерство здравоохранения, лично Михаил Мишустин, есть прямые поручения президента Российской Федерации о помощи белгородским детям, они все выполняются. Я о другом: допустим, девочка до года. Мы помним это страшное ранение, она же растёт. Понятно, что нагрузку не может вынести вся семья. Всё равно должна быть какая-то внесистемная, то есть, внебюджетная помощь. Нам нужна эта организация», — привёл пример губернатор.

Власти обсудят форматы такой организации, решат, кто может её возглавить, какая структура будет у этой организации, какие виды помощи она будет оказывать, по каким направлениям, какие дети смогут получать поддержку.

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#Алёна Мальцева#Дети#Помощь#Организация#Белгород#Вячеслав Гладков
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