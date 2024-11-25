В Белгородской области создадут общественную организацию для помощи раненым детям

Posted 25 ноября, 08:55
Published 25 ноября, 08:55
Modified 25 ноября, 08:57
Updated 25 ноября, 08:57
Вячеслав Гладков поднял вопрос о создании общественной организации, которая будет заниматься помощью детям, пострадавшим от действий ВСУ. По словам губернатора, поддержка должна быть постоянной и финансироваться не только из бюджетных денег.
«Мы помогаем, министерство здравоохранения, лично Михаил Мишустин, есть прямые поручения президента Российской Федерации о помощи белгородским детям, они все выполняются. Я о другом: допустим, девочка до года. Мы помним это страшное ранение, она же растёт. Понятно, что нагрузку не может вынести вся семья. Всё равно должна быть какая-то внесистемная, то есть, внебюджетная помощь. Нам нужна эта организация», — привёл пример губернатор.
Власти обсудят форматы такой организации, решат, кто может её возглавить, какая структура будет у этой организации, какие виды помощи она будет оказывать, по каким направлениям, какие дети смогут получать поддержку.