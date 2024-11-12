Для всех, но не для каждого: кого берут в бесплатные спортивные секции

Posted 12 ноября, 08:43
Published 12 ноября, 08:43
Modified 12 ноября, 08:45
Updated 12 ноября, 08:45
Дополнительное обучение представляет собой не только отличный способ для ребёнка провести свободное время, но также возможность развить его творческие способности и спрятанные таланты. Однако далеко не все семьи могут позволить себе оплачивать занятия и кружки, посещение которых может быть довольно дорогим. Существует ли способ сократить расходы, сохраняя при этом возможность для ребёнка развить свой потенциал?
По данным министерства спорта Белгородской области, на основании действующего законодательства во всех учреждениях физкультуры и спорта, которые реализуют дополнительные программы спортивной подготовки, занятия проводятся бесплатно.
По данным ежегодной статистической отчётности, количество детей, обучающихся в спортивных учреждениях области, составляет 29 333. В целом в настоящее время в Белгородской области культивируется 48 видов спорта, которыми дети могут заниматься бесплатно.
В правительстве добавили, что в подведомственных министерству спорта областных учреждениях бесплатно обучаются 5665 человек.
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, больше всего детей, которые занимаются спортом бесплатно, находятся в Белгороде (9439 человек), Старооскольском округе (3987 человек), Белгородском районе (3194 человека) и Губкинском округе (2730 человек). Это обусловлено наибольшим количеством населения в данных районах и количеством учреждений в сфере физкультуры и спорта в сравнении с другими муниципалитетами.
Наименьшее количество детей, занимающихся спортом, в Красногвардейском районе (97 человек), Грайворонском округе (294 человека), Прохоровском районе (331 человек) и Красненском районе (384 человек). Главной причиной является наименьшее количество населения и учреждений в сфере физкультуры и спорта.
Зачисление и отбор в спортивные секции проходит на основании результатов индивидуального отбора. Он проводится, чтобы выявить детей, которые имеют необходимые способности в области физкультуры и спорта.
Отбор проходят за счёт средств соответствующего бюджета, по договорам об образовании по дополнительным программам спортивной подготовки, а также на основании федеральных стандартов спортподготовки по видам спорта.
При этом при приёме детей в секции по дополнительным программам спортивной подготовки требования к уровню их образования не предъявляются.
Для проведения индивидуального отбора детей образовательная организация проводит тестирование, а также может проводить предварительные просмотры, анкетирование и консультации.
Для организации приёма и проведения отбора в учреждении создают приёмную и апелляционную комиссии.
Что касается отчисления, в правительстве отметили, что согласно федеральному закону, образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением по нескольким причинам. Одна из них — завершение обучения. Остальные причины отчисления установлены в федеральном законе.
В правительстве отметили, что государственные и муниципальные учреждения могут проводить платные занятия для детей, которые по возрасту не подходят для зачисления на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно изучили ситуацию с бесплатными занятиями по плаванию в Белгородской области. Тогда власти рассказали, что в специальных учреждениях занимаются порядка 3000 человек. Глава региона Вячеслав Гладков, задал вопрос о том, а где именно дети занимаются плаванием.
Согласно официальным данным, год назад в Белгородской области вне школ, а в учреждениях с бассейнами, бесплатно занятия посещали 104 727 детей. А платно — 63 438 детей. При этом стоимость варьировалась от 32 до 300 рублей в час.