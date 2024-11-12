Для всех, но не для каждого: кого берут в бесплатные спортивные секции

Дополнительное обучение представляет собой не только отличный способ для ребёнка провести свободное время, но также возможность развить его творческие способности и спрятанные таланты. Однако далеко не все семьи могут позволить себе оплачивать занятия и кружки, посещение которых может быть довольно дорогим. Существует ли способ сократить расходы, сохраняя при этом возможность для ребёнка развить свой потенциал?