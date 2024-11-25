Затраты гигантские: белгородцам запретят оставлять машины в местах частых обстрелов?

Posted 25 ноября, 07:44
Published 25 ноября, 07:44
Modified 25 ноября, 07:46
Updated 25 ноября, 07:46
На оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков потребовал решить проблему с выплатами компенсаций за повреждённые автомобили. По словам главы правительства, белгородцы уезжают из региона и оставляют свои автомобили в небезопасном месте, ведь знают, что им повреждения компенсируют.
В пример Гладков привёл Шебекино. Там атакуют отдельные районы, «которые точно подвергаются большой опасности с точки зрения обстрелов. Нахождение транспорта на этих участках на 100% практически приводит к тому, что автомобиль повреждается».
Главы муниципалитетов, которые чаще всего подвергаются атакам ВСУ, будут искать решение этой проблемы: ограничивать в ночное время нахождение авто в опасных районах, создавать крытые стоянки и тому подобное.
«На прошлой неделе мы заплатили 400 миллионов в неделю вне бюджета. Сейчас полмиллиарда. Но это же катастрофические деньги. Поэтому давайте искать решение. Крытые стоянки, оставление транспорта за пределами вне обстреливаемых территорий». — рассказал Гладков.
Губернатор отметил, что сейчас не рассматривается вопрос отмены компенсаций, а только план, как выходить из этой ситуации.