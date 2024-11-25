bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 07:44

Published 25 ноября, 07:44

Modified 25 ноября, 07:46

Updated 25 ноября, 07:46

В Белгородской области будут убирать машины из мест частых обстрелов и атак БПЛА

Затраты гигантские: белгородцам запретят оставлять машины в местах частых обстрелов?

25 ноября 2024, 07:44
Фото: 1MI.

В Белгородской области будут убирать машины из мест частых обстрелов и атак БПЛА

Сюжет
Автомобили
Вячеслав Гладков предлагает главам приграничных муниципалитетов Белгородской области решить проблему с «гигантскими» выплатами за повреждённые атаками автомобили. По словам губернатора, их слишком много, а значит, нужен механизм, который будет ограничивать стоянки в опасных местах.

На оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков потребовал решить проблему с выплатами компенсаций за повреждённые автомобили. По словам главы правительства, белгородцы уезжают из региона и оставляют свои автомобили в небезопасном месте, ведь знают, что им повреждения компенсируют.

В пример Гладков привёл Шебекино. Там атакуют отдельные районы, «которые точно подвергаются большой опасности с точки зрения обстрелов. Нахождение транспорта на этих участках на 100% практически приводит к тому, что автомобиль повреждается».

Главы муниципалитетов, которые чаще всего подвергаются атакам ВСУ, будут искать решение этой проблемы: ограничивать в ночное время нахождение авто в опасных районах, создавать крытые стоянки и тому подобное.

«На прошлой неделе мы заплатили 400 миллионов в неделю вне бюджета. Сейчас полмиллиарда. Но это же катастрофические деньги. Поэтому давайте искать решение. Крытые стоянки, оставление транспорта за пределами вне обстреливаемых территорий». — рассказал Гладков.

Губернатор отметил, что сейчас не рассматривается вопрос отмены компенсаций, а только план, как выходить из этой ситуации.

Гладков: почти 1 млрд рублей из федерального бюджета выделят для выплат белгородцам
Узнать подробнее
Читайте также:
Несправедливые компенсации? Белгородцы придумывают суммы за аренду жильяПравительство РФ выделило 350 млн рублей на компенсации простоя белгородским бизнесамБелгородцам раздадут памятки о компенсациях за потерю авто при обстрелах
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Автомобили#Компенсации#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика