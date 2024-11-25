Затраты гигантские: белгородцам запретят оставлять машины в местах частых обстрелов?

В Белгородской области будут убирать машины из мест частых обстрелов и атак БПЛА

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Вячеслав Гладков предлагает главам приграничных муниципалитетов Белгородской области решить проблему с «гигантскими» выплатами за повреждённые атаками автомобили. По словам губернатора, их слишком много, а значит, нужен механизм, который будет ограничивать стоянки в опасных местах.

На оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков потребовал решить проблему с выплатами компенсаций за повреждённые автомобили. По словам главы правительства, белгородцы уезжают из региона и оставляют свои автомобили в небезопасном месте, ведь знают, что им повреждения компенсируют. В пример Гладков привёл Шебекино. Там атакуют отдельные районы, «которые точно подвергаются большой опасности с точки зрения обстрелов. Нахождение транспорта на этих участках на 100% практически приводит к тому, что автомобиль повреждается». Главы муниципалитетов, которые чаще всего подвергаются атакам ВСУ, будут искать решение этой проблемы: ограничивать в ночное время нахождение авто в опасных районах, создавать крытые стоянки и тому подобное. «На прошлой неделе мы заплатили 400 миллионов в неделю вне бюджета. Сейчас полмиллиарда. Но это же катастрофические деньги. Поэтому давайте искать решение. Крытые стоянки, оставление транспорта за пределами вне обстреливаемых территорий». — рассказал Гладков. Губернатор отметил, что сейчас не рассматривается вопрос отмены компенсаций, а только план, как выходить из этой ситуации. Гладков: почти 1 млрд рублей из федерального бюджета выделят для выплат белгородцам Узнать подробнее Читайте также: Несправедливые компенсации? Белгородцы придумывают суммы за аренду жилья Правительство РФ выделило 350 млн рублей на компенсации простоя белгородским бизнесам Белгородцам раздадут памятки о компенсациях за потерю авто при обстрелах