В Белгородском районе не смогли вывезти весь мусор из-за нехватки водителей

По словам Довгалюка, действительно наиболее худшая ситуация на прошлой неделе по вывозу мусора сложилась в Белгородском районе. Власти даже разработали тепловую карту. «Красная» зона — это территории, где мусор не вывозили. «Оранжевая» — вывоз был от 10 до 80%. И «зелёная» — вывоз свыше 80%, где перевозчик стал на график.