В Белгородском районе не смогли вывезти весь мусор из-за нехватки водителей

Posted 25 ноября, 08:47
Published 25 ноября, 08:47
Modified 25 ноября, 08:49
Updated 25 ноября, 08:49
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, динамика по нормализации ситуации по вывозу ТКО наблюдалась в Белгороде и Старом Осколе. Больше всего вопросов вызывал Белгородский район.
По словам Довгалюка, действительно наиболее худшая ситуация на прошлой неделе по вывозу мусора сложилась в Белгородском районе. Власти даже разработали тепловую карту. «Красная» зона — это территории, где мусор не вывозили. «Оранжевая» — вывоз был от 10 до 80%. И «зелёная» — вывоз свыше 80%, где перевозчик стал на график.
На 19 ноября мусор вывозили 15 единиц техники из-за того, что было 15 водителей и 12 грузчиков. На 22 ноября на рейсы вышло 24 единицы техники, поэтому динамика улучшилась.
Основная проблема на сегодня — водители. Динамика есть. За прошлую неделю пришли три водителя на постоянную работу и четыре грузчика. На этой неделе ожидается ещё четыре человека. На сегодня по Белгородскому району расчётное количество единиц техники, которая ежедневно должна выходить в рейс, 18 штук. В штате 20 водителей есть. Для того, чтобы всё бесперебойно работало, необходимо 26 единиц техники и 26 водителей.
Сергей Довгалюк