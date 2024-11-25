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Posted 25 ноября, 08:47

Published 25 ноября, 08:47

Modified 25 ноября, 08:49

Updated 25 ноября, 08:49

В Белгородском районе не смогли вывезти весь мусор из-за нехватки водителей

В Белгородском районе не смогли вывезти весь мусор из-за нехватки водителей

25 ноября 2024, 08:47
Фото: 1MI.
Сюжет
ЖКХ
Об этом сообщил заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк. Он также отметил, что власти создали тепловую карту по вывозу ТКО в муниципалитете.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, динамика по нормализации ситуации по вывозу ТКО наблюдалась в Белгороде и Старом Осколе. Больше всего вопросов вызывал Белгородский район.

По словам Довгалюка, действительно наиболее худшая ситуация на прошлой неделе по вывозу мусора сложилась в Белгородском районе. Власти даже разработали тепловую карту. «Красная» зона — это территории, где мусор не вывозили. «Оранжевая» — вывоз был от 10 до 80%. И «зелёная» — вывоз свыше 80%, где перевозчик стал на график.

Фото: Из оперсовещания правительства области

На 19 ноября мусор вывозили 15 единиц техники из-за того, что было 15 водителей и 12 грузчиков. На 22 ноября на рейсы вышло 24 единицы техники, поэтому динамика улучшилась.

Фото: Из оперсовещания правительства области
Основная проблема на сегодня — водители. Динамика есть. За прошлую неделю пришли три водителя на постоянную работу и четыре грузчика. На этой неделе ожидается ещё четыре человека. На сегодня по Белгородскому району расчётное количество единиц техники, которая ежедневно должна выходить в рейс, 18 штук. В штате 20 водителей есть. Для того, чтобы всё бесперебойно работало, необходимо 26 единиц техники и 26 водителей.
Сергей Довгалюк
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#Кристина Семенчук#Белгородский район#ЖКХ#Водители#Мусор#Губернатор#Белгород#Вывоз мусора#ТКО#Динамика
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