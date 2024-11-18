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Posted 18 ноября, 10:01

Published 18 ноября, 10:01

Modified 18 ноября, 10:03

Updated 18 ноября, 10:03

В Белгороде, районе и в Старом Осколе есть проблемы с выходом в график по ТКО

Неделя или дольше? Когда Белгородскую область зачистят от мусора

18 ноября 2024, 10:01
Фото: 1MI.

В Белгороде, районе и в Старом Осколе есть проблемы с выходом в график по ТКО

Сюжет
Мусор
Во время оперсовещания власти обсудили вопрос зачистки белгородских муниципалитетов от мусора. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на работы осталась неделя, но его заместитель Сергей Довгалюк сообщил, что выйти в нормальный график по вывозу ТКО планируют до конца месяца.

Как отметил губернатор, ранее был озвучен срок в две недели для зачистки белгородских районов от мусора. Поэтому нормализовать ситуацию необходимо за оставшеюся неделю.

Довгалюк в свою очередь рассказал, что выйти в нормальный режим работы по вывозу мусора планируют до конца месяца. Чиновник отметил, что на сегодня по 19 муниципалитетам всё стабильно. Но самая сложная ситуация в Белгородском районе, Белгороде и Старом Осколе.

При этом по Старому Осколу стабильно ежедневно идёт падение обращений. Ситуация стабилизируется быстрее всего. Далее Белгород. Самая плачевная ситуация в Белгородском районе.

Основная проблема в том, что не весь коллектив «Еврологистик» перешёл на работу к новому оператору. Перешло порядка 50%. Самое больное, что практически не перешли грузчики. Но их и ранее не хватало. Штат грузчиков у «Еврологистик» укомплектован не был на 50%.
Сергей Довгалюк

Чтобы решить кадровый вопрос, власти привлекают людей на работу по договорам ГПХ. Также очень активно помогают муниципалитеты, выделяя людей.

К тому же, чтобы усилить работу по вывозу мусора в Белгородском районе, с завтрашнего дня ежесуточно будут привлекать из соседних муниципалитетов по два автомобиля: грейфер и мусоровоз.

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