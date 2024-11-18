Неделя или дольше? Когда Белгородскую область зачистят от мусора

Posted 18 ноября, 10:01
Published 18 ноября, 10:01
Modified 18 ноября, 10:03
Updated 18 ноября, 10:03
Как отметил губернатор, ранее был озвучен срок в две недели для зачистки белгородских районов от мусора. Поэтому нормализовать ситуацию необходимо за оставшеюся неделю.
Довгалюк в свою очередь рассказал, что выйти в нормальный режим работы по вывозу мусора планируют до конца месяца. Чиновник отметил, что на сегодня по 19 муниципалитетам всё стабильно. Но самая сложная ситуация в Белгородском районе, Белгороде и Старом Осколе.
При этом по Старому Осколу стабильно ежедневно идёт падение обращений. Ситуация стабилизируется быстрее всего. Далее Белгород. Самая плачевная ситуация в Белгородском районе.
Основная проблема в том, что не весь коллектив «Еврологистик» перешёл на работу к новому оператору. Перешло порядка 50%. Самое больное, что практически не перешли грузчики. Но их и ранее не хватало. Штат грузчиков у «Еврологистик» укомплектован не был на 50%.
Сергей Довгалюк
Чтобы решить кадровый вопрос, власти привлекают людей на работу по договорам ГПХ. Также очень активно помогают муниципалитеты, выделяя людей.
К тому же, чтобы усилить работу по вывозу мусора в Белгородском районе, с завтрашнего дня ежесуточно будут привлекать из соседних муниципалитетов по два автомобиля: грейфер и мусоровоз.