Неделя или дольше? Когда Белгородскую область зачистят от мусора

Довгалюк в свою очередь рассказал, что выйти в нормальный режим работы по вывозу мусора планируют до конца месяца. Чиновник отметил, что на сегодня по 19 муниципалитетам всё стабильно. Но самая сложная ситуация в Белгородском районе, Белгороде и Старом Осколе.