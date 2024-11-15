bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 10:05

Published 15 ноября, 10:05

Modified 15 ноября, 10:05

Updated 15 ноября, 10:05

Прокуратура внесла представление главе посёлка под Белгородом

Двоих чиновников оштрафовали из-за обращений белгородца по поводу вывоза мусора

15 ноября 2024, 10:05
Фото: 1MI. Прокуратура внесла представление главе посёлка под Белгородом
Мужчина трижды сообщал о том, что нарушается график вывоза отходов в Разумном. Однако во всех этих случаях чиновниками нарушались требования законодательства, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Разумном, как и в других населённых пунктах Белгородской области, некоторые жители возмущены срывом графика вывоза мусора. Один из проживающих в указанном посёлке решил бороться с этой проблемой.

Мужчина трижды направлял заявления местным чиновникам. Однако во всех этих случаях были нарушены требования о порядке рассмотрения обращений.

В итоге главе администрации Разумного Михаилу Борзых внесли представление. Кроме того, ему и его заместителю выписали штрафы. Сумма не называется, но по указанной статье 5.59 КоАП РФ она может составить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Ранее по той же причине к ответственности привлекли чиновников Госжилнадзора.

Прокуратура остановила принятие спорного закона белгородскими чиновниками
Узнать подробнее
Читайте также:
Производитель опроверг слова белгородского чиновника о приостановке выпуска маслаГладков объяснил столь быстрое возвращение чиновников из отряда «Барс-Белгород»Живут другие: что выяснили чиновники после проверок получателей выплат за аренду
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Обращения#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика