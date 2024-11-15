Двоих чиновников оштрафовали из-за обращений белгородца по поводу вывоза мусора

В итоге главе администрации Разумного Михаилу Борзых внесли представление. Кроме того, ему и его заместителю выписали штрафы. Сумма не называется, но по указанной статье 5.59 КоАП РФ она может составить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.