Двоих чиновников оштрафовали из-за обращений белгородца по поводу вывоза мусора

Posted 15 ноября, 10:05
Published 15 ноября, 10:05
Modified 15 ноября, 10:05
Updated 15 ноября, 10:05
В Разумном, как и в других населённых пунктах Белгородской области, некоторые жители возмущены срывом графика вывоза мусора. Один из проживающих в указанном посёлке решил бороться с этой проблемой.
Мужчина трижды направлял заявления местным чиновникам. Однако во всех этих случаях были нарушены требования о порядке рассмотрения обращений.
В итоге главе администрации Разумного Михаилу Борзых внесли представление. Кроме того, ему и его заместителю выписали штрафы. Сумма не называется, но по указанной статье 5.59 КоАП РФ она может составить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Ранее по той же причине к ответственности привлекли чиновников Госжилнадзора.