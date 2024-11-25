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Posted 25 ноября, 06:36

Published 25 ноября, 06:36

Modified 25 ноября, 06:38

Updated 25 ноября, 06:38

ПВО сбила беспилотник над Белгородом

В Белгороде вечером прогремели взрывы. Есть ли последствия?

25 ноября 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney. ПВО сбила беспилотник над Белгородом

ВСУ ударили по Белгороду беспилотником

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Новости Белгорода
Сводка последствий украинских атак за воскресенье не удивила белгородцев. Она значительно расширилась, если сравнивать с относительно тихими днями прошлой недели. В конце выходных в неё попал и Белгород, власти уточнили масштаб последствий атаки БПЛА.

24 ноября ВСУ атаковали не только приграничные районы Белгородской области, но и столицу региона. Вечером власти сообщили, что громкие звуки, которые до этого слышали горожане, были связаны с работой ПВО.

Оказалось, что над Белгородом уничтожили беспилотник самолётного типа. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения выявили в двух частных домах.

Также накануне сообщалось, что после вечерних взрывов в Северном пострадала кровля частного дома.

Боец самообороны пострадал после атаки ВСУ в Белгородской области
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