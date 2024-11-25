В Белгороде вечером прогремели взрывы. Есть ли последствия?

Posted 25 ноября, 06:36
Published 25 ноября, 06:36
Modified 25 ноября, 06:38
Updated 25 ноября, 06:38
24 ноября ВСУ атаковали не только приграничные районы Белгородской области, но и столицу региона. Вечером власти сообщили, что громкие звуки, которые до этого слышали горожане, были связаны с работой ПВО.
Оказалось, что над Белгородом уничтожили беспилотник самолётного типа. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения выявили в двух частных домах.
Также накануне сообщалось, что после вечерних взрывов в Северном пострадала кровля частного дома.