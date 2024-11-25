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Posted 25 ноября, 12:09

Published 25 ноября, 12:09

Modified 25 ноября, 12:09

Updated 25 ноября, 12:09

Белгородский губернатор выступил против трат только на нужды СВО

Гладков: «Если будем все деньги тратить на войну, люди уйдут»

25 ноября 2024, 12:09
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Белгородский губернатор выступил против трат только на нужды СВО

Белгородский губернатор выступил против трат только на нужды СВО

Сюжет
Новости Белгорода
Губернатор Белгородской области считает, что, если забыть про благоустройство и тратить деньги исключительно на нужды СВО, регион опустеет. Такими размышлениями Вячеслав Гладков поделился с журналистами «России-24».

Глава Белгородской области считает, что необходимо заниматься благоустройством, несмотря на сложную оперативную обстановку. Иначе регион может опустеть, что будет провалом в работе местной власти.

«Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Не будет — тогда для кого мы всё это делаем? Если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами — уйдут все люди, тогда грош нам цена», — поделился Вячеслав Гладков с журналистами федерального телеканала.

Ранее стало известно, что с начала СВО в Белгородской области от атак ВСУ пострадали 38 тысяч единиц жилья. Уже восстановили, по словам губернатора, 32 тысячи домов и квартир.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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