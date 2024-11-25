Гладков: «Если будем все деньги тратить на войну, люди уйдут»

«Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Не будет — тогда для кого мы всё это делаем? Если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами — уйдут все люди, тогда грош нам цена», — поделился Вячеслав Гладков с журналистами федерального телеканала.