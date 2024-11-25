Гладков: «Если будем все деньги тратить на войну, люди уйдут»

Posted 25 ноября, 12:09
Published 25 ноября, 12:09
Modified 25 ноября, 12:09
Updated 25 ноября, 12:09
Глава Белгородской области считает, что необходимо заниматься благоустройством, несмотря на сложную оперативную обстановку. Иначе регион может опустеть, что будет провалом в работе местной власти.
«Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут. Не будет — тогда для кого мы всё это делаем? Если не будем заниматься благоустройством, детскими садами, школами — уйдут все люди, тогда грош нам цена», — поделился Вячеслав Гладков с журналистами федерального телеканала.
Ранее стало известно, что с начала СВО в Белгородской области от атак ВСУ пострадали 38 тысяч единиц жилья. Уже восстановили, по словам губернатора, 32 тысячи домов и квартир.