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Posted 5 ноября, 07:13

Published 5 ноября, 07:13

Modified 5 ноября, 07:15

Updated 5 ноября, 07:15

Пляж на противоположной стороне от набережной «Берега» в Белгороде

С чего начнут благоустройство правого берега Центрального пляжа в Белгороде?

5 ноября 2024, 07:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Пляж на противоположной стороне от набережной «Берега» в Белгороде
Сюжет
Благоустройство
В этом году планируют начать благоустраивать пряж на противоположной стороне от набережной Берега. О том, с чего начнут, рассказал губернатор.

Для начала власти планируют обустроить здесь прогулочную террасу от пешеходного моста до пляжа.

В ближайшее время строители установят здесь сваи под новую пешеходную зону. Её ширина будет достигать четырёх метров. Протянется зона от слияния Везёлки и Северского Донца вдоль гостиницы до автомобильного моста на улице Костюкова.

«Планов много, и очень хочется их все воплотить. Уверен, что новые общественные пространства станут любимым местом отдыха наших жителей», — написал губернатор.

Обещают, что она не будет уступать «Берегам»: там появятся велодороджки и много зелени. Учтут пожелания также «моржей» и рыбаков.

Велодорожки и рыбалка: в Белгороде реконструируют правый берег Центрального пляжа
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Благоустройство#Пляж#Северский донец#Белгород#Река везелка#Пляж "Берега"
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