С чего начнут благоустройство правого берега Центрального пляжа в Белгороде?

Posted 5 ноября, 07:13
Published 5 ноября, 07:13
Modified 5 ноября, 07:15
Updated 5 ноября, 07:15
Для начала власти планируют обустроить здесь прогулочную террасу от пешеходного моста до пляжа.
В ближайшее время строители установят здесь сваи под новую пешеходную зону. Её ширина будет достигать четырёх метров. Протянется зона от слияния Везёлки и Северского Донца вдоль гостиницы до автомобильного моста на улице Костюкова.
«Планов много, и очень хочется их все воплотить. Уверен, что новые общественные пространства станут любимым местом отдыха наших жителей», — написал губернатор.
Обещают, что она не будет уступать «Берегам»: там появятся велодороджки и много зелени. Учтут пожелания также «моржей» и рыбаков.