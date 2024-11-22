На завершающий этап благоустройства белгородской Сосновки потратят ещё 7,5 млн

На сайте госзакупок опубликован тендер на поиск исполнителя для заключительного этапа благоустройства урочищ Сосновка и Пески. Победитель должен будет провести демонтажные и земляные работы на двух участках: рядом с парк-отелем и на кольце у парка аттракционов.