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Posted 22 ноября, 13:36

Published 22 ноября, 13:36

Modified 22 ноября, 13:36

Updated 22 ноября, 13:36

Обновлённые дорожки в Сосновке

На завершающий этап благоустройства белгородской Сосновки потратят ещё 7,5 млн

22 ноября 2024, 13:36
Фото: страница Валентина Демидова. Обновлённые дорожки в Сосновке
Сюжет
Благоустройство
Реконструкция лесопарка Сосновка в Белгороде наконец-то вышла на завершающий этап. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который закончит работы.

На сайте госзакупок опубликован тендер на поиск исполнителя для заключительного этапа благоустройства урочищ Сосновка и Пески. Победитель должен будет провести демонтажные и земляные работы на двух участках: рядом с парк-отелем и на кольце у парка аттракционов.

Стоимость всех работ составляет 7,5 млн рублей. В перечень необходимых мероприятий входят:

  • устройство дорожных покрытий;

  • установка укрытий;

  • монтаж малых архитектурных форм;

  • оборудование наружного освещения на набережной;

  • озеленение территории.

Заявки на участие в тендере принимаются до 29 ноября.

Напомним, что здесь в ближайшие годы может появиться круглогодичный крытый бассейн.

Круглогодичный открытый бассейн может появиться в Белгороде в ближайшие годы
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Благоустройство#Реконструкция#Новости Белгорода#Сосновка#Белгород
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