На завершающий этап благоустройства белгородской Сосновки потратят ещё 7,5 млн

Posted 22 ноября, 13:36
Published 22 ноября, 13:36
Modified 22 ноября, 13:36
Updated 22 ноября, 13:36
На сайте госзакупок опубликован тендер на поиск исполнителя для заключительного этапа благоустройства урочищ Сосновка и Пески. Победитель должен будет провести демонтажные и земляные работы на двух участках: рядом с парк-отелем и на кольце у парка аттракционов.
Стоимость всех работ составляет 7,5 млн рублей. В перечень необходимых мероприятий входят:
устройство дорожных покрытий;
установка укрытий;
монтаж малых архитектурных форм;
оборудование наружного освещения на набережной;
озеленение территории.
Заявки на участие в тендере принимаются до 29 ноября.
Напомним, что здесь в ближайшие годы может появиться круглогодичный крытый бассейн.