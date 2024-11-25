Белгородец пытался продать незаконного алкоголя на 9 млн рублей

Сюжет Алкоголь

В Белгороде сотрудники УФСБ и УМВД по региону задержали мужчину, который был причастен к незаконному обороту немаркированного алкоголя. Товара у него было закуплено на несколько миллионов, сообщили в пресс-службе ведомств. Следующие годы он может провести в тюрьме.