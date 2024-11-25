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Posted 25 ноября, 09:23

Published 25 ноября, 09:23

Modified 25 ноября, 09:23

Updated 25 ноября, 09:23

У белгородца изъяли немаркированного алкоголя на 9 млн рублей

Белгородец пытался продать незаконного алкоголя на 9 млн рублей

25 ноября 2024, 09:23
Фото: 1MI. У белгородца изъяли немаркированного алкоголя на 9 млн рублей
Сюжет
Алкоголь
В Белгороде сотрудники УФСБ и УМВД по региону задержали мужчину, который был причастен к незаконному обороту немаркированного алкоголя. Товара у него было закуплено на несколько миллионов, сообщили в пресс-службе ведомств. Следующие годы он может провести в тюрьме.

Задержанный разработал план, как, сотрудничая с представителями розничной торговли в регионе, закупать, хранить и перевозить немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Запасы мужчина хранил в ангаре. Там силовики обнаружили товары на сумму более 9 млн рублей. Всё это было изъято.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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