Белгородец пытался продать незаконного алкоголя на 9 млн рублей

Posted 25 ноября, 09:23
Published 25 ноября, 09:23
Modified 25 ноября, 09:23
Updated 25 ноября, 09:23
Задержанный разработал план, как, сотрудничая с представителями розничной торговли в регионе, закупать, хранить и перевозить немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
Запасы мужчина хранил в ангаре. Там силовики обнаружили товары на сумму более 9 млн рублей. Всё это было изъято.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.