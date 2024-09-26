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Posted 26 сентября, 11:04

Published 26 сентября, 11:04

Modified 26 сентября, 11:04

Updated 26 сентября, 11:04

Застолье стало не весёлым, а криминальным

Пьяный белгородец облил бензином подругу своей бывшей и угрожал её поджечь

26 сентября 2024, 11:04
Фото: 1MI
Застолье стало не весёлым, а криминальным
Сюжет
Алкоголь
Ссора чуть не закончилась убийством. В частном доме посёлка Разумное вспыхнул конфликт между бывшими сожителями. За женщину вступилась подруга, что очень разозлило подозреваемого. Он решил расквитаться с ней, как в кино: облить бензином и поджечь, сообщили в региональном МВД.

В частном доме в посёлке Разумное выпивала компания. Под действием алкоголя 36-летний местный житель решил предъявить претензии своей бывшей сожительнице. Застолье омрачилось конфликтом.

В ссору вмешалась подруга женщины. Возмущённый словесной перепалкой мужчина отправился к себе домой, но совсем не отдыхать. Он взял канистру с бензином и, вернувшись, облил им защитницу, обещая поджечь.

На место прибыли сотрудники ОМВД России по Белгородскому району. Они возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело за угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Алкоголь#Белгородский район#Полиция#Бензин#Разумное#Ссора#Белгород#Угроза убийством
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