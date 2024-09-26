Пьяный белгородец облил бензином подругу своей бывшей и угрожал её поджечь

Сюжет Алкоголь

Ссора чуть не закончилась убийством. В частном доме посёлка Разумное вспыхнул конфликт между бывшими сожителями. За женщину вступилась подруга, что очень разозлило подозреваемого. Он решил расквитаться с ней, как в кино: облить бензином и поджечь, сообщили в региональном МВД.