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Posted 6 ноября, 09:10

Published 6 ноября, 09:10

Modified 6 ноября, 09:12

Updated 6 ноября, 09:12

Белгородцев поили опасными «Аперолем» и «Голубой лагуной»

Белгородцев поили опасными «Аперолем» и «Голубой лагуной»

6 ноября 2024, 09:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Алкоголь
Белгородцы незаконно продавали подпольный алкоголь, смешивая этиловый спирт со вкусовыми добавками. В отношении них возбудили уголовное дело, отметили в прокуратуре региона.

Трое жителей Белгородского района сговорились и закупились крепким алкоголем и этиловым спиртом, который смешивали с водой и различными компонентами. Затем получившиеся напитки они газировали и продавали под разными названиями: «Яблочный Сидр», «Шампань Асти», «Апероль», «Голубая Лагуна» и другими. Однако разрешающей продажу лицензии у белгородцев не было.

Всего жители изготовили алкоголь на общую сумму более 900 тысяч рублей. В отношении них возбудили уголовные дела по части 6 статьи 171.1 и части 2 статьи 173.1 УК РФ.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

Белгородцы вновь не смогут купить алкоголь
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#Александра Склярова#Белгородская область#Алкоголь#Белгородский район#Белгород#Поддельный алкоголь
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