Белгородцев поили опасными «Аперолем» и «Голубой лагуной»

Трое жителей Белгородского района сговорились и закупились крепким алкоголем и этиловым спиртом, который смешивали с водой и различными компонентами. Затем получившиеся напитки они газировали и продавали под разными названиями: «Яблочный Сидр», «Шампань Асти», «Апероль», «Голубая Лагуна» и другими. Однако разрешающей продажу лицензии у белгородцев не было.