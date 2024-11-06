Белгородцев поили опасными «Аперолем» и «Голубой лагуной»

Posted 6 ноября, 09:10
Published 6 ноября, 09:10
Modified 6 ноября, 09:12
Updated 6 ноября, 09:12
Трое жителей Белгородского района сговорились и закупились крепким алкоголем и этиловым спиртом, который смешивали с водой и различными компонентами. Затем получившиеся напитки они газировали и продавали под разными названиями: «Яблочный Сидр», «Шампань Асти», «Апероль», «Голубая Лагуна» и другими. Однако разрешающей продажу лицензии у белгородцев не было.
Всего жители изготовили алкоголь на общую сумму более 900 тысяч рублей. В отношении них возбудили уголовные дела по части 6 статьи 171.1 и части 2 статьи 173.1 УК РФ.
Материалы дела направили в суд для рассмотрения.