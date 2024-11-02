Кавалер белгородки не дожил до окончания вечеринки из-за молотка

Posted 2 ноября, 11:26
Published 2 ноября, 11:26
Modified 2 ноября, 13:14
Updated 2 ноября, 13:14
Жилище находилось в той же многоэтажке. Там пара поссорилась, и женщина множество раз ударила обидчика по голове молотком. От полученных травм потерпевший скончался.
Полиция нашла подозреваемую, ею оказалась ранее неоднократно судимая старооскольчанка. Против неё возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сейчас женщину заключили под стражу, скоро ей предъявят обвинения.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. По этому делу проведут несколько экспертиз.