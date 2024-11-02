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Posted 2 ноября, 11:26

Published 2 ноября, 11:26

Modified 2 ноября, 13:14

Updated 2 ноября, 13:14

Пьяная белгородка забила своего знакомого молотком

Кавалер белгородки не дожил до окончания вечеринки из-за молотка

2 ноября 2024, 11:26
Фото: 1MI.

Пьяная белгородка забила своего знакомого молотком

Сюжет
Алкоголь
В Старом Осколе в многоквартирном доме в микрорайоне Интернациональный местные житель и жительница отдыхали и выпивали в гостях. Позже они решили пойти в квартиру к мужчине, чтобы продолжить вечер. Но вечер закончился явно не так, как предполагалось, сообщает СК по Белгородской области.

Жилище находилось в той же многоэтажке. Там пара поссорилась, и женщина множество раз ударила обидчика по голове молотком. От полученных травм потерпевший скончался.

Полиция нашла подозреваемую, ею оказалась ранее неоднократно судимая старооскольчанка. Против неё возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). Сейчас женщину заключили под стражу, скоро ей предъявят обвинения.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства. По этому делу проведут несколько экспертиз.

Место преступленияМесто преступления
Место преступления. Фото: СУ СК России по Белгородской области
Белгородец избил знакомого до смерти, а затем отвёз его тело в лес и сжёг
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Алкоголь#Убийство#Уголовное дело
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