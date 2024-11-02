Кавалер белгородки не дожил до окончания вечеринки из-за молотка

Пьяная белгородка забила своего знакомого молотком

Сюжет Алкоголь

В Старом Осколе в многоквартирном доме в микрорайоне Интернациональный местные житель и жительница отдыхали и выпивали в гостях. Позже они решили пойти в квартиру к мужчине, чтобы продолжить вечер. Но вечер закончился явно не так, как предполагалось, сообщает СК по Белгородской области.