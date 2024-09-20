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Posted 20 сентября, 09:02

Published 20 сентября, 09:02

Modified 20 сентября, 09:04

Updated 20 сентября, 09:04

В летних залах белгородского общепита разрешат продавать алкоголь

В летних залах белгородского общепита разрешат продавать алкоголь

20 сентября 2024, 09:02
Фото: 1MI
Сюжет
Алкоголь
Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается регулирования отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Проект представил врио заместителя губернатора Белгородской области Андрей Антоненко.

По словам чиновника, требования к размещению и обустройству сезонных залов при общепитах, в которых можно продавать алкоголь, а также порядок выдачи соответствующего документа устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. В частности, утверждение вышеуказанных требований возложено на правительство Белгородской области.

Что касается проекта закона, он закрепляет в законодательстве области положения, позволяющие продавать в розницу алкоголь в сезонном зале при наличии документов, подтверждающих соответствие сезонного зала обслуживанию посетителей и требований к его размещению и обустройству.

Депутаты облдумы приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения.

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