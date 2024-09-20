В летних залах белгородского общепита разрешат продавать алкоголь

По словам чиновника, требования к размещению и обустройству сезонных залов при общепитах, в которых можно продавать алкоголь, а также порядок выдачи соответствующего документа устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. В частности, утверждение вышеуказанных требований возложено на правительство Белгородской области.