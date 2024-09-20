В летних залах белгородского общепита разрешат продавать алкоголь

Posted 20 сентября, 09:02
Published 20 сентября, 09:02
Modified 20 сентября, 09:04
Updated 20 сентября, 09:04
По словам чиновника, требования к размещению и обустройству сезонных залов при общепитах, в которых можно продавать алкоголь, а также порядок выдачи соответствующего документа устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. В частности, утверждение вышеуказанных требований возложено на правительство Белгородской области.
Что касается проекта закона, он закрепляет в законодательстве области положения, позволяющие продавать в розницу алкоголь в сезонном зале при наличии документов, подтверждающих соответствие сезонного зала обслуживанию посетителей и требований к его размещению и обустройству.
Депутаты облдумы приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения.