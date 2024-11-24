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Posted 24 ноября, 09:11

Published 24 ноября, 09:11

Modified 24 ноября, 09:11

Updated 24 ноября, 09:11

Военные и силовики поздравили белгородок с Днём матери

Военные и силовики помогли губернатору Гладкову поздравить белгородок с Днём матери

24 ноября 2024, 09:11
Фото: Кадр из видео на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. Военные и силовики поздравили белгородок с Днём матери

Военные, спасатели и силовики поздравили белгородок с Днём матери

Сюжет
Новости Белгорода
В честь праздника видеопоздравление записали бойцы, спасатели МЧС, сотрудники Росгвардии. Запись опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

24 ноября белгородки, как и жительницы всей страны, принимают поздравления с Днём матери. В числе прочих к наилучшим пожеланиям подключились бойцы, спасатели МЧС, сотрудники Росгвардии. Их поздравление можно увидеть на записи, опубликованной главой региона.

День матери отмечают каждое последнее воскресенье ноября. В Белгородской области с начала года на свет появилось 8 тысяч детей. Также в регионе родилась первая в 2024 году тройня.

На этой неделе отметили ещё один семейный праздник. 22 ноября поздравления принимали мужчины в честь Дня сыновей.

Видео: на странице губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети. Военные и силовики поздравили белгородок с Днём матери
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#Инна Рогова#Видео#Общество#Белгородская область#День матери#Поздравление#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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