Военные и силовики помогли губернатору Гладкову поздравить белгородок с Днём матери

Posted 24 ноября, 09:11
Published 24 ноября, 09:11
Modified 24 ноября, 09:11
Updated 24 ноября, 09:11
24 ноября белгородки, как и жительницы всей страны, принимают поздравления с Днём матери. В числе прочих к наилучшим пожеланиям подключились бойцы, спасатели МЧС, сотрудники Росгвардии. Их поздравление можно увидеть на записи, опубликованной главой региона.
День матери отмечают каждое последнее воскресенье ноября. В Белгородской области с начала года на свет появилось 8 тысяч детей. Также в регионе родилась первая в 2024 году тройня.
На этой неделе отметили ещё один семейный праздник. 22 ноября поздравления принимали мужчины в честь Дня сыновей.