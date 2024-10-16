Белгородцы пожаловались на условия для мам в областной больнице

Posted 16 октября, 10:20
Published 16 октября, 10:20
Modified 16 октября, 10:20
Updated 16 октября, 10:20
Белгородцы пожаловались на условия содержания мам в отделения патологии новорождённых и недоношенных детей областной больницы Белгорода. По словам мужа одной из пациенток, женщины лежат там без элементарных удобств и ужасно питаются.
В палате его жены расположили семь человек. На всех них две розетки и один шкафчик, рассказал недовольный мужчина в соцсетях. Кормят мам в учреждении плохо, считает мужчина. Они сами регулярно отказываются от порций, утверждает местный житель.
«Я у супруги перестал спрашивать, чем кормят. Утро — „молочная“ каша на воде, в обед — борщ, на ужин — тушёная капуста с котлетой, которая к зубам прилипает. Я собакам своим лучше еду варю, чем кормят мамочек в областной больнице, которая должна быть эталонным учреждением здравоохранения в области», — написал он.
Главный врач Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Роман Проценко сообщил, что питание женщин осуществляется «в соответствии с нормами лечебного питания». В учреждении установлена система стандартных диет, все они соединены в семидневном меню мамочек.
«Семидневное меню обеспечивает сбалансированным питанием пациентов, удовлетворяет требования разнообразия и соответствует среднесуточным наборам продуктов на одного пациента», — ответил Проценко на возмущения мужчины.
Количество доступных розеток и мест для хранения вещей он не прокомментировал.