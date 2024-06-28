Мамы с детьми смогут работать на один час меньше? Что для этого нужно сделать

Законопроект уже зарегистрирован в базе Госдумы. Его авторы предлагают дополнить Трудовой кодекс новой статьей — 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Таким образом, они могут получить право на сокращённую рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе.