Мамы с детьми смогут работать на один час меньше? Что для этого нужно сделать

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Законопроект уже зарегистрирован в базе Госдумы. Его авторы предлагают дополнить Трудовой кодекс новой статьей — 263.2 о дополнительных гарантиях женщинам, имеющим двух и более детей. Таким образом, они могут получить право на сокращённую рабочую неделю продолжительностью не более 39 часов при сохранении заработной платы в том же размере, что и при 40-часовой неделе.
В пояснительной записке авторы документа уточнили, что продолжительность обновлённой рабочей недели будет применяться только в том случае, когда меньшая продолжительность не предусмотрена для них федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.
Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько женщин Белгородской области подпадут под этот закон в случае его принятия. В Белгородстате нам сообщили, что по данным Всероссийской переписи населения 2020 года на 1 октября 2021 года в Белгородской области насчитывалось 62 229 семей, имеющих двух и более детей моложе 18 лет.
При этом в областном правительстве нам сообщили, что за январь–март 2024 года в области родилось 2211 детей. В общем числе родившихся доля первенцев составила 40,3%, доля повторных рождений — 59,6%, в том числе вторых детей — 34,7%, третьих — 16,9%, четвертых и более — 8%.