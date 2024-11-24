Гладков в честь Дня матери рассказал о большой радости в белгородской семье

Posted 24 ноября, 06:40
Published 24 ноября, 06:40
Modified 24 ноября, 06:42
Updated 24 ноября, 06:42
В Белгородской области с начала 2024 года на свет появилось 8 тысяч детей, рассказал глава региона. 3 тысячи женщин стали мамами впервые.
Кроме того, в Белгородской области родилась первая в этом году тройня. Мамой стала Анастасия Боева из Старого Оскола.
В 2023 году на свет в Белгородской области появилось 10 тысяч детей, более 4 тысяч их них — первенцы. Чаще всего впервые становились мамами женщины в возрасте 25-29 лет.
И если в этом году родилась одна тройня, то в 2023-м — две.
День матери отмечают каждое последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 24-е число.
Подробнее об истории Дня матери читайте в материале Бел.Ру. Добавим также, что на этой неделе в России отмечали ещё один семейный праздник — День сыновей.