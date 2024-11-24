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Posted 24 ноября, 06:40

Published 24 ноября, 06:40

Modified 24 ноября, 06:42

Updated 24 ноября, 06:42

Белгородка стала мамой тройни

Гладков в честь Дня матери рассказал о большой радости в белгородской семье

24 ноября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney. Белгородка стала мамой тройни

Первая с начала года тройня родилась в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
По всей России сегодня отмечают День матери. Губернатор Вячеслав Гладков и Белгородстат поделились статистикой в честь праздника.

В Белгородской области с начала 2024 года на свет появилось 8 тысяч детей, рассказал глава региона. 3 тысячи женщин стали мамами впервые.

Кроме того, в Белгородской области родилась первая в этом году тройня. Мамой стала Анастасия Боева из Старого Оскола.

В 2023 году на свет в Белгородской области появилось 10 тысяч детей, более 4 тысяч их них — первенцы. Чаще всего впервые становились мамами женщины в возрасте 25-29 лет.

И если в этом году родилась одна тройня, то в 2023-м — две.

День матери отмечают каждое последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 24-е число.

Подробнее об истории Дня матери читайте в материале Бел.Ру. Добавим также, что на этой неделе в России отмечали ещё один семейный праздник — День сыновей.

День матери: когда отмечаем в 2024 году, что подарить
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#День матери#Новости Белгорода#Тройня#Белгород#Вячеслав Гладков
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