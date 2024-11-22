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Posted 22 ноября, 13:54

Published 22 ноября, 13:54

Modified 22 ноября, 14:10

Updated 22 ноября, 14:10

День сыновей — молодой праздник для России

День сыновей — 2024: когда отмечают, традиции праздника и идеи для подарков

22 ноября 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney. День сыновей — молодой праздник для России
Сюжет
Праздник
Ежегодно 22 ноября в России отмечается День сыновей (или День сына). Когда возник праздник, как его отмечают у нас в стране и во всём мире, что можно подарить сыну в этот день — читайте в материале Бел.Ру.

Когда отмечают День сыновей?

День сыновей появился в России не так давно и ещё не был закреплён официально. Поэтому не все россияне празднуют его 22 ноября, некоторые делают это 25-го числа. Хотя кто-то выбирает отмечать праздник дважды.

Когда отмечают День сыновей в других странах?

День сыновей отмечается по всему миру, но назвать его международным сложно. От страны к стране дата празднования разнится. Например, в США он отмечается дважды — 4 марта и 28 сентября. Впервые он прошёл на национальном уровне в 1998 году, когда родители повели своих сыновей на работу.

Мальчиков в Японии принято поздравлять 5 мая, взрослые вывешивают перед своими домами флаги с карпами — кои нобори: чем больше флагов, тем больше в семье сыновей. А в Бразилии День сына 12 октября празднуют ярко, устраивая карнавалы и маскарады.

Когда появился День сыновей?

Так как День сыновей — молодой праздник, то и история у него небогатая. Принято считать, что впервые его отметили в России в 2017 году. Тогда региональный праздник организовали в Якутии, но совсем не в ноябре, а в апреле.

Популярность День сыновей набрал спустя четыре года благодаря распространению информации о нём в интернете и на телевидении.

Как принято отмечать День сыновей?

Суть Дня сыновей, как и любого другого семейного праздника, заключается в сплочении и совместном времяпрепровождении с членами семьи. Он призывает родителей обратить больше внимания на своих детей, уделить им время. Можно считать, что это изменённая версия Дня мужчин, ведь каждый мужчина — это чей-то сын. Благодаря этому праздник приобретает общественную значимость.

Никаких специальных традиций в этот день в России ещё не успело сформироваться, поэтому каждая семья отмечает так, как считает нужным и важным. Главное — напомнить детям о родительской любви и укрепить родственные узы.

В День сыновей близкие могут собраться за одним столом, чтобы подарить мальчикам подарки, или отправиться, например, на прогулку, в кинотеатр, парк аттракционов или даже игровую комнату. Верующие матери в этот день отправляются в храм, читают молитву за своих сыновей и ставят за них свечку.

Не везде День сыновей — счастливый праздник. В Омской области и Хакасии матери, потерявшие своих сыновей, в этот день возлагают цветы к городским памятникам, чтобы почтить память своих детей.

Что подарить на День сыновей?

При выборе подарка важно знать предпочтения и возраст получателя, чтобы не промахнуться. Игрушка вряд ли понравится подростку, а компьютерная игра принесёт восторг далеко не каждому взрослому мужчине.

Но есть и универсальные варианты: гаджеты, одежда, книги, настольные игры, спортивный инвентарь. Если человек не против, можно даже отдать подарок деньгами.

Есть и другие неофициальные семейные праздники в России. К ним относятся День бабушек и дедушек — 28 октября, День дочери — 25 апреля, День отца — 20 октября.

А в воскресенье, 24 ноября, россияне будут отмечать ежегодный День матери. О том, как возник праздник, какие мероприятия проводятся в этот день и что лучше всего подарить любимым мамам — читайте в нашем материале.

День матери: когда отмечаем в 2024 году, что подарить
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