Сотрудница Стойленского ГОКа — в числе победителей программы «Семейные высоты»

Posted 22 ноября, 14:27
Published 22 ноября, 14:27
Modified 22 ноября, 14:29
Updated 22 ноября, 14:29
Школа для родителей объединила более 3000 участников.
В течение четырех месяцев семьи с помощью экспертов и психологов учились правильно организовывать семейный досуг, выражать эмоции, подготавливать детей к школе, преодолевать подростковые кризисы. Помимо встреч и вебинаров, они выполняли домашние задания и участвовали в конкурсах.
В финале проекта были награждены самые активные участники. Победителем среди сотрудников Стойленского ГОКа стала Александра Фланчева, оператор котельной энергоцеха.
«Я участвую в „Семейных высотах“ уже второй раз, и этот сезон оказался еще интереснее, насыщеннее и полезнее! В этом году получилось по максимуму вовлечь дочь: мы вместе выполняли задания, рисовали, учились управлять эмоциями и строить гармоничные доверительные отношения. Это было увлекательно и полезно для нас обеих. Спасибо компании за эту возможность, за ценные знания, советы и поддержку!», — поделилась Александра.
Поддержка семей металлургов — одно из приоритетных направлений социальной политики предприятий Группы НЛМК. Компания ежегодно организует детский летний оздоровительный отдых, выделяет санаторно-курортные путевки по программе «Мать и дитя», оказывает материальную помощь многодетным и неполным семьям. Для детей сотрудников Стойленский ГОК традиционно проводит праздники в День защиты детей, День знаний и Новый год.