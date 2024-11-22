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Posted 22 ноября, 14:27

Published 22 ноября, 14:27

Modified 22 ноября, 14:29

Updated 22 ноября, 14:29

Сотрудница Стойленского ГОКа — в числе победителей программы «Семейные высоты»

Сотрудница Стойленского ГОКа — в числе победителей программы «Семейные высоты»

22 ноября 2024, 14:27
Фото:  Стойленский ГОК.
Сюжет
Дети
На Стойленском ГОКе и других предприятиях Группы НЛМК подвели итоги корпоративной программы «Семейные высоты-2024», которая второй сезон помогает сотрудникам компании в укреплении и развитии детско-родительских отношений, формировании семейных ценностей.

Школа для родителей объединила более 3000 участников.

В течение четырех месяцев семьи с помощью экспертов и психологов учились правильно организовывать семейный досуг, выражать эмоции, подготавливать детей к школе, преодолевать подростковые кризисы. Помимо встреч и вебинаров, они выполняли домашние задания и участвовали в конкурсах.

В финале проекта были награждены самые активные участники. Победителем среди сотрудников Стойленского ГОКа стала Александра Фланчева, оператор котельной энергоцеха.

«Я участвую в „Семейных высотах“ уже второй раз, и этот сезон оказался еще интереснее, насыщеннее и полезнее! В этом году получилось по максимуму вовлечь дочь: мы вместе выполняли задания, рисовали, учились управлять эмоциями и строить гармоничные доверительные отношения. Это было увлекательно и полезно для нас обеих. Спасибо компании за эту возможность, за ценные знания, советы и поддержку!», — поделилась Александра.

Поддержка семей металлургов — одно из приоритетных направлений социальной политики предприятий Группы НЛМК. Компания ежегодно организует детский летний оздоровительный отдых, выделяет санаторно-курортные путевки по программе «Мать и дитя», оказывает материальную помощь многодетным и неполным семьям. Для детей сотрудников Стойленский ГОК традиционно проводит праздники в День защиты детей, День знаний и Новый год.

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