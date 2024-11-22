Сотрудница Стойленского ГОКа — в числе победителей программы «Семейные высоты»

«Я участвую в „Семейных высотах“ уже второй раз, и этот сезон оказался еще интереснее, насыщеннее и полезнее! В этом году получилось по максимуму вовлечь дочь: мы вместе выполняли задания, рисовали, учились управлять эмоциями и строить гармоничные доверительные отношения. Это было увлекательно и полезно для нас обеих. Спасибо компании за эту возможность, за ценные знания, советы и поддержку!», — поделилась Александра.