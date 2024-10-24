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Posted 24 октября, 12:13

Published 24 октября, 12:13

Modified 24 октября, 12:15

Updated 24 октября, 12:15

Ко Дню автомобилиста на Стойленском ГОКе провели конкурс профмастерства

Ко Дню автомобилиста на Стойленском ГОКе провели конкурс профмастерства

24 октября 2024, 12:13
Фото: Стойленский ГОК
Сюжет
Соревнования
На Стойленском ГОКе провели соревнования среди водителей автосамосвалов грузоподъемностью более 100 тонн. В конкурсе приняли участие 15 сотрудников автотранспортного цеха предприятия.

В первом этапе участники ответили на 40 вопросов по правилам технической эксплуатации основного оборудования, нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности. Работники, набравшие наибольшее количество баллов, вышли в финал.

Практический этап конкурса — один из самых зрелищных среди корпоративных профсоревнований, прошел накануне Дня автомобилиста. Участникам нужно было быстро и безошибочно провести маневрирование на 136-тонном автосамосвале БелАЗ — выполнить «змейку» при движении вперед и назад, преодолеть «колею», пропустив препятствие четко между колес, заехать задним ходом в «бокс» и припарковаться как можно ближе к к стоп-линии. Члены жюри следили за прохождением на каждом этапе и начисляли штрафные баллы за задевание фишек, переезд контрольных линий, отсутствие звукового сигнала.

Фото: Стойленский ГОК

В итоге по сумме баллов двух этапов конкурса первое место среди водителей большегрузных автосамосвалов завоевал Владислав Калинин. В 2020 году на конкурсе среди водителей самосвалов грузоподъемностью более 100 тонн он был признан лучшим молодым рабочим.

Второе место занял Дмитрий Разиньков. Тройку лидеров замкнул Павел Капустин. Лучшим молодым рабочим на этот раз признан 29-летний Константин Васильев.

Победителям вручили дипломы, корпоративные знаки «Лучший по профессии» и денежные премии в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

«В конкурсах профессионального мастерства традиционно соревнуются лучшие из лучших. Все участники выступили на высоком уровне и показали достойный результат. Видно, что конкурсанты готовились, и самое главное — каждый стремился победить. Мы поощряем желание сотрудников развиваться и повышать свои навыки, все финалисты конкурса в честь предстоящего Дня автомобилиста будут отмечены дополнительной премией», — отметил начальник автотранспортного цеха СГОКа Олег Пахомов.

В 2024 году сотрудники автотранспортного цеха СГОКа уже демонстрировали свое мастерство в конкурсе на звание лучшего машиниста гусеничного бульдозера.

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