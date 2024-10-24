Ко Дню автомобилиста на Стойленском ГОКе провели конкурс профмастерства

Практический этап конкурса — один из самых зрелищных среди корпоративных профсоревнований, прошел накануне Дня автомобилиста. Участникам нужно было быстро и безошибочно провести маневрирование на 136-тонном автосамосвале БелАЗ — выполнить «змейку» при движении вперед и назад, преодолеть «колею», пропустив препятствие четко между колес, заехать задним ходом в «бокс» и припарковаться как можно ближе к к стоп-линии. Члены жюри следили за прохождением на каждом этапе и начисляли штрафные баллы за задевание фишек, переезд контрольных линий, отсутствие звукового сигнала.