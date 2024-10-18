На Стойленском ГОКе наградили победителей конкурса на лучшую организацию рабочих мест

Posted 18 октября, 09:30
Published 18 октября, 09:30
Modified 18 октября, 09:32
Updated 18 октября, 09:32
В конкурсе поучаствовали более 120 сотрудников 29 участков структурных подразделений комбината. В одной из номинаций — «Народное признание» — победителя выбрали сотрудники СГОКа открытым голосованием на внутреннем корпоративном портале. Победу в ней одержал участок по ремонту цилиндров опрокидывания цеха железнодорожного транспорта.
В номинациях «Лучшее мобильное рабочее место», «Лучший ремонтный участок», «Лучший участок дробильно-обогатительного передела и фабрики окомкования», «Лучший участок горно-транспортного передела» и «Лучший участок неосновного производства» победителей определяли во время обходов с участием руководителей и специалистов подразделений.
Церемонии награждения прошли в цехах, где победителей поздравили руководитель дивизиона «Сырье» Алексей Солдатенков, генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко и руководители структурных подразделений.
Сертификатами на 300 тысяч рублей на дальнейшее улучшение рабочих мест, специальными табличками «Образцовый участок СГОКа», наборами сувенирных медалей и именными дипломами награждены коллективы участков рудоуправления, цеха железнодорожного транспорта, управления ремонтов, цеха хвостового хозяйства и отдела технического контроля. Еще десять участков, занявшие вторые и третьи места, получили на модернизацию по 200 и 100 тысяч.
*Система 6С предполагает четкую организацию и рационализацию рабочего места. Она основана на шести принципах организации рабочего пространства: систематизации и стандартизации хранения оборудования, сортировке, создании и совершенствовании безопасных условий труда, содержании в чистоте рабочих мест.