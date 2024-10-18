На Стойленском ГОКе наградили победителей конкурса на лучшую организацию рабочих мест

Сертификатами на 300 тысяч рублей на дальнейшее улучшение рабочих мест, специальными табличками «Образцовый участок СГОКа», наборами сувенирных медалей и именными дипломами награждены коллективы участков рудоуправления, цеха железнодорожного транспорта, управления ремонтов, цеха хвостового хозяйства и отдела технического контроля. Еще десять участков, занявшие вторые и третьи места, получили на модернизацию по 200 и 100 тысяч.