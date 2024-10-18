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Posted 18 октября, 09:30

Published 18 октября, 09:30

Modified 18 октября, 09:32

Updated 18 октября, 09:32

На Стойленском ГОКе наградили победителей конкурса на лучшую организацию рабочих мест

На Стойленском ГОКе наградили победителей конкурса на лучшую организацию рабочих мест

18 октября 2024, 09:30
Сюжет
Конкурс
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) вручили награды победителям корпоративного конкурса «Железный порядок», в котором оценивали применение на рабочих местах системы 6С1. Цель конкурса — вовлечь сотрудников в повышение безопасности труда и эффективности производства на рабочих местах.

В конкурсе поучаствовали более 120 сотрудников 29 участков структурных подразделений комбината. В одной из номинаций — «Народное признание» — победителя выбрали сотрудники СГОКа открытым голосованием на внутреннем корпоративном портале. Победу в ней одержал участок по ремонту цилиндров опрокидывания цеха железнодорожного транспорта.

В номинациях «Лучшее мобильное рабочее место», «Лучший ремонтный участок», «Лучший участок дробильно-обогатительного передела и фабрики окомкования», «Лучший участок горно-транспортного передела» и «Лучший участок неосновного производства» победителей определяли во время обходов с участием руководителей и специалистов подразделений.

Церемонии награждения прошли в цехах, где победителей поздравили руководитель дивизиона «Сырье» Алексей Солдатенков, генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко и руководители структурных подразделений.

Сертификатами на 300 тысяч рублей на дальнейшее улучшение рабочих мест, специальными табличками «Образцовый участок СГОКа», наборами сувенирных медалей и именными дипломами награждены коллективы участков рудоуправления, цеха железнодорожного транспорта, управления ремонтов, цеха хвостового хозяйства и отдела технического контроля. Еще десять участков, занявшие вторые и третьи места, получили на модернизацию по 200 и 100 тысяч.

*Система 6С предполагает четкую организацию и рационализацию рабочего места. Она основана на шести принципах организации рабочего пространства: систематизации и стандартизации хранения оборудования, сортировке, создании и совершенствовании безопасных условий труда, содержании в чистоте рабочих мест.

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