На Стойленском ГОКе провели осеннюю Неделю здоровья

Posted 14 октября, 11:40
Published 14 октября, 11:40
Modified 14 октября, 11:42
Updated 14 октября, 11:42
Врачи провели диагностику обмена веществ и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Желающие бесплатно прошли специализированные тесты, сдали анализы крови на глюкозу и холестерин, получили курс массажа шейно-воротниковой зоны. Для сотрудников предприятия провели вебинары и мастер-классы с врачами и узкопрофильными экспертами, которые познакомили участников с передовыми оздоровительными практиками.
Всю неделю в столовых СГОКа было представлено расширенное меню здорового питания, дегустация полезных напитков. Любители спортивных мероприятий поучаствовали в открытых тренировках по волейболу, бадминтону и северной ходьбе, а также корпоративном шахматном турнире.
Традиционно Неделя здоровья в компании проводится два раза в год — в апреле и октябре. Сотрудники сдают медицинские тесты и анализы, участвуют в спортивных мероприятиях и тестируют новые технологии в области здоровья.
Укрепление здоровья коллектива — одна из приоритетных задач социальной политики Стойленского ГОКа. По программам ДМС стойленцы бесплатно получают квалифицированную медицинскую помощь в медико-санитарной части, проходят санаторно-курортное лечение, участвуют в бесплатных занятиях настольным теннисом, футболом, волейболом, северной ходьбой и другими видами спорта.