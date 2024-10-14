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Posted 14 октября, 11:40

Published 14 октября, 11:40

Modified 14 октября, 11:42

Updated 14 октября, 11:42

На Стойленском ГОКе провели осеннюю Неделю здоровья

На Стойленском ГОКе провели осеннюю Неделю здоровья

14 октября 2024, 11:40
На Стойленском ГОКе (сходит в Группу НЛМК) прошла традиционная осенняя Неделя здоровья. В этом году спортивные и медицинские активности направлены на диагностику и поддержание здоровья сердца, нервной системы и гормонального фона.

Врачи провели диагностику обмена веществ и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Желающие бесплатно прошли специализированные тесты, сдали анализы крови на глюкозу и холестерин, получили курс массажа шейно-воротниковой зоны. Для сотрудников предприятия провели вебинары и мастер-классы с врачами и узкопрофильными экспертами, которые познакомили участников с передовыми оздоровительными практиками.

Всю неделю в столовых СГОКа было представлено расширенное меню здорового питания, дегустация полезных напитков. Любители спортивных мероприятий поучаствовали в открытых тренировках по волейболу, бадминтону и северной ходьбе, а также корпоративном шахматном турнире.

Традиционно Неделя здоровья в компании проводится два раза в год — в апреле и октябре. Сотрудники сдают медицинские тесты и анализы, участвуют в спортивных мероприятиях и тестируют новые технологии в области здоровья.

Укрепление здоровья коллектива — одна из приоритетных задач социальной политики Стойленского ГОКа. По программам ДМС стойленцы бесплатно получают квалифицированную медицинскую помощь в медико-санитарной части, проходят санаторно-курортное лечение, участвуют в бесплатных занятиях настольным теннисом, футболом, волейболом, северной ходьбой и другими видами спорта.

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