Стойленский ГОК присоединился к благотворительному марафону Группы НЛМК

Posted 30 сентября, 11:30
Published 30 сентября, 11:30
Modified 30 сентября, 11:32
Updated 30 сентября, 11:32
Волонтеры Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) при поддержке социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа — фонда «Милосердие», присоединились к осеннему благотворительному марафону «На крыльях добра», который проходит на всех площадках Группы НЛМК и приурочен к Международному дню благотворительности.
В сентябре бывшие работники СГОКа побывали на экскурсиях в старооскольском дендропарке и зоопарке, посетили спектакль «Барышня-крестьянка», поучаствовали в спортивных соревнованиях по рыбной ловле и мастер-классе по лепке глиняной игрушки и изготовлению текстильной куклы «Травницы» в Старооскольском доме ремесел.
— Убежден, такая отличная традиция очень нужна, особенно людям серебряного возраста. Глядя на их улыбки, живое общение, неподдельный интерес к творчеству, понимаешь насколько важны для них встречи друг с другом. Очень рад, что компания снова предоставила возможность проявить заботу и внимание к нашим достойным уважения пенсионерам, — комментирует Илья Коноваленко, заведующий организационным сектором профсоюза СГОК.
Кроме этого, волонтеры и представители Совета ветеранов СГОКа поздравили с 97-м днем рождения бывшего работника комбината Вениамина Изосимовича Селянина, пожелали ему здоровья, вручили памятный подарок и вкусные угощения.
Поддержка пенсионеров — важное направление социальной политики Стойленского ГОКа. Сегодня Совет ветеранов комбината объединяет более 3 тысяч пенсионеров. Для них предприятие организует познавательные экскурсии, тематические встречи, концерты, спортивные турниры. Все пенсионеры комбината обеспечены бесплатной подпиской на корпоративную газету «Большая руда».
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