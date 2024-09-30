Стойленский ГОК присоединился к благотворительному марафону Группы НЛМК

— Убежден, такая отличная традиция очень нужна, особенно людям серебряного возраста. Глядя на их улыбки, живое общение, неподдельный интерес к творчеству, понимаешь насколько важны для них встречи друг с другом. Очень рад, что компания снова предоставила возможность проявить заботу и внимание к нашим достойным уважения пенсионерам, — комментирует Илья Коноваленко, заведующий организационным сектором профсоюза СГОК.