На Стойленском ГОКе модернизируют оборудование обогатительной фабрики

Posted 6 ноября, 14:34
Published 6 ноября, 14:34
Modified 6 ноября, 14:36
Updated 6 ноября, 14:36
Вместо вакуум-фильтров монтируют керамические дисковые вакуум-фильтры, которые более эффективны по своей производительности и энергопотреблению. Принцип их действия основан на работе керамических пластин, которые способны задерживать максимум твердых частиц из пульпы. Также эти агрегаты автоматизированы, поэтому более просты в эксплуатации.
Модернизация оборудования на участке фильтрации будет вестись поэтапно. В октябре этого года смонтированы три агрегата, на следующий год запланирована замена еще пятиединиц.
Ранее на обогатительной фабрике СГОКа на двух из четырех секций заменены по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды.