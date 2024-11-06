На Стойленском ГОКе модернизируют оборудование обогатительной фабрики

Вместо вакуум-фильтров монтируют керамические дисковые вакуум-фильтры, которые более эффективны по своей производительности и энергопотреблению. Принцип их действия основан на работе керамических пластин, которые способны задерживать максимум твердых частиц из пульпы. Также эти агрегаты автоматизированы, поэтому более просты в эксплуатации.