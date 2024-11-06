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Posted 6 ноября, 14:34

Published 6 ноября, 14:34

Modified 6 ноября, 14:36

Updated 6 ноября, 14:36

На Стойленском ГОКе модернизируют оборудование обогатительной фабрики

На Стойленском ГОКе модернизируют оборудование обогатительной фабрики

6 ноября 2024, 14:34
На обогатительной фабрике Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) ведется замена вакуум-фильтров — этооборудование для удаления влаги из пульпы (смеси концентрата и воды). Модернизация оборудования позволит добиться стабильной влажности концентрата 8-9%, тем самым повысить его качество.

Вместо вакуум-фильтров монтируют керамические дисковые вакуум-фильтры, которые более эффективны по своей производительности и энергопотреблению. Принцип их действия основан на работе керамических пластин, которые способны задерживать максимум твердых частиц из пульпы. Также эти агрегаты автоматизированы, поэтому более просты в эксплуатации.

Модернизация оборудования на участке фильтрации будет вестись поэтапно. В октябре этого года смонтированы три агрегата, на следующий год запланирована замена еще пятиединиц.

Ранее на обогатительной фабрике СГОКа на двух из четырех секций заменены по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды.

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#Алёна Мальцева#Сгок#Производство
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