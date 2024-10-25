Сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню работников автомобильного транспорта

Posted 25 октября, 11:25
Published 25 октября, 11:25
Modified 25 октября, 11:27
Updated 25 октября, 11:27
Передовикам производства вручили 23 областные, муниципальные, корпоративные и профсоюзные награды. Среди награжденных — водители большегрузных самосвалов, легковых автомобилей и спецтехники, машинисты бульдозера, слесари по ремонту автомобиля. Обладателями Почетного знака СГОКа I степени стали водители Александр Колесников и Иван Шубин.
«В ваш профессиональный праздник примите слова благодарности и признательности — за ваш непростой труд, за неравнодушие к своему делу и профессионализм. Уверен, высокое мастерство, многолетний опыт и взаимовыручка, знание техники и ответственность и дальше будут оставаться вашими верными спутниками в пути. Пусть любая дорога будет гладкой и безопасной, техника — надежной, а работа приносит удовольствие!», — поздравил сотрудников автоцеха генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
Творческим подарком для награжденных стали концертные номера в исполнении вокальных коллективов Старого Оскола.
Для справки: В 2023 году автотранспортный цех Стойленского ГОКа отметил 45-летний юбилей. Новое подразделение комбината — цех технологического транспорта, было создано 1 апреля 1978 года по приказу Министерства черной металлургии СССР. Сегодня автоцех одно из самых крупных и передовых подразделений комбината, в котором трудятся более 900 человек.