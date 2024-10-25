Сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню работников автомобильного транспорта

«В ваш профессиональный праздник примите слова благодарности и признательности — за ваш непростой труд, за неравнодушие к своему делу и профессионализм. Уверен, высокое мастерство, многолетний опыт и взаимовыручка, знание техники и ответственность и дальше будут оставаться вашими верными спутниками в пути. Пусть любая дорога будет гладкой и безопасной, техника — надежной, а работа приносит удовольствие!», — поздравил сотрудников автоцеха генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.