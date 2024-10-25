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Posted 25 октября, 11:25

Published 25 октября, 11:25

Modified 25 октября, 11:27

Updated 25 октября, 11:27

Сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню работников автомобильного транспорта

Сотрудников Стойленского ГОКа наградили ко Дню работников автомобильного транспорта

25 октября 2024, 11:25
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников автомобильного транспорта. Представителей автотранспортного цеха поздравили руководители предприятия.

Передовикам производства вручили 23 областные, муниципальные, корпоративные и профсоюзные награды. Среди награжденных — водители большегрузных самосвалов, легковых автомобилей и спецтехники, машинисты бульдозера, слесари по ремонту автомобиля. Обладателями Почетного знака СГОКа I степени стали водители Александр Колесников и Иван Шубин.

«В ваш профессиональный праздник примите слова благодарности и признательности — за ваш непростой труд, за неравнодушие к своему делу и профессионализм. Уверен, высокое мастерство, многолетний опыт и взаимовыручка, знание техники и ответственность и дальше будут оставаться вашими верными спутниками в пути. Пусть любая дорога будет гладкой и безопасной, техника — надежной, а работа приносит удовольствие!», — поздравил сотрудников автоцеха генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.

Фото: Стойленский ГОК

Творческим подарком для награжденных стали концертные номера в исполнении вокальных коллективов Старого Оскола.

Для справки: В 2023 году автотранспортный цех Стойленского ГОКа отметил 45-летний юбилей. Новое подразделение комбината — цех технологического транспорта, было создано 1 апреля 1978 года по приказу Министерства черной металлургии СССР. Сегодня автоцех одно из самых крупных и передовых подразделений комбината, в котором трудятся более 900 человек.

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