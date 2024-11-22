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Posted 22 ноября, 12:43

Published 22 ноября, 12:43

Modified 22 ноября, 12:43

Updated 22 ноября, 12:43

Взрослым белгородцам тоже хочется на качели

Появятся ли в Белгороде новые качели для взрослых?

22 ноября 2024, 12:43
Фото: 1MI. Взрослым белгородцам тоже хочется на качели

Белгородцы попросили установить в Центральном парке качели для взрослых

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Новости Белгорода
Белгородка посетила обновлённую детскую площадку в Центральном парке, но отметила, что там не хватает качелей для взрослых. На её сообщение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Центральном парке имени Ленина в Белгороде продолжается реконструкция. Подрядчик полностью отремонтировал детскую площадку, однако качели, установленные на её территории, оказались слишком высокими даже для трёхлетних детей.

Кроме этого, белгородка попросила установить на площадке и качели для взрослых.

Однако мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что качели для взрослых уже есть на территории парка, а та детская площадка, о которой говорит жительница, уже несколько лет предназначена только для детей.

«Качели для взрослых установлены на первых центральных аллеях парка. А площадка, о которой вы пишете, всё-таки детская. Если качели действительно установлены неудачно для малышей, я попрошу подрядчика отрегулировать высоту подвеса», — ответил градоначальник.
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#Александра Склярова#Город#Качели#Парк#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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