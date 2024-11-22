Появятся ли в Белгороде новые качели для взрослых?

Posted 22 ноября, 12:43
Published 22 ноября, 12:43
Modified 22 ноября, 12:43
Updated 22 ноября, 12:43
В Центральном парке имени Ленина в Белгороде продолжается реконструкция. Подрядчик полностью отремонтировал детскую площадку, однако качели, установленные на её территории, оказались слишком высокими даже для трёхлетних детей.
Кроме этого, белгородка попросила установить на площадке и качели для взрослых.
Однако мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что качели для взрослых уже есть на территории парка, а та детская площадка, о которой говорит жительница, уже несколько лет предназначена только для детей.
«Качели для взрослых установлены на первых центральных аллеях парка. А площадка, о которой вы пишете, всё-таки детская. Если качели действительно установлены неудачно для малышей, я попрошу подрядчика отрегулировать высоту подвеса», — ответил градоначальник.