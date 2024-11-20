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Posted 20 ноября, 09:09

Published 20 ноября, 09:09

Modified 20 ноября, 09:09

Updated 20 ноября, 09:09

Каток в Белгороде

Точим коньки: два катка в Белгороде готовят к зимнему сезону

20 ноября 2024, 09:09
Фото: кадр из видео Белгорблагоустройства. Каток в Белгороде

Катки в парке имени Ленина и на улице Есенина в Белгороде готовят к открытию

Сюжет
Новый год
Сотрудники коммунальных служб активно занимаются подготовкой Белгорода к зиме. В частности, они заботятся о том, чтобы в срок и в исправном состоянии открылись катки. Что именно делают, рассказали в Белгорблагоустройстве.

С наступлением холодов точками притяжения в Белгороде станут не только тёплые кафе, но и катки в Центральном парке и на улице Есенина. Сейчас их уже начали готовить к открытию. Чтобы белгородцам было комфортно кататься, лёд ложился гладко и не таял, сотрудники Белгорблагоустройства проводят комплексное техническое обслуживание.

Они заменяют изоляционную пену и укрепляют бортики. Если этого не сделать, то может произойти утечка воды при заливке катка. Проверяют работу компрессорных установок, чтобы удостовериться, что система охлаждения не даст сбой. А также проверяют общее состояние всех конструкций и оборудования.

Когда именно катки начнут радовать горожан, в управлении не сообщили, но отметили, что открытие состоится скоро.

Напомним, что каток, который ранее стоял на Соборной площади, в этом году жители не увидят. Он был слишком серьёзно повреждён при обстреле 30 декабря 2023 года, а ремонт обойдётся дорого.

Видео: кадр из видео Белгорблагоустройства. Каток в Белгороде
Не из-за обстрелов? Ледовый каток не будут в этом году устанавливать в Белгороде
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