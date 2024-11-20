Точим коньки: два катка в Белгороде готовят к зимнему сезону

Posted 20 ноября, 09:09
Published 20 ноября, 09:09
Modified 20 ноября, 09:09
Updated 20 ноября, 09:09
С наступлением холодов точками притяжения в Белгороде станут не только тёплые кафе, но и катки в Центральном парке и на улице Есенина. Сейчас их уже начали готовить к открытию. Чтобы белгородцам было комфортно кататься, лёд ложился гладко и не таял, сотрудники Белгорблагоустройства проводят комплексное техническое обслуживание.
Они заменяют изоляционную пену и укрепляют бортики. Если этого не сделать, то может произойти утечка воды при заливке катка. Проверяют работу компрессорных установок, чтобы удостовериться, что система охлаждения не даст сбой. А также проверяют общее состояние всех конструкций и оборудования.
Когда именно катки начнут радовать горожан, в управлении не сообщили, но отметили, что открытие состоится скоро.
Напомним, что каток, который ранее стоял на Соборной площади, в этом году жители не увидят. Он был слишком серьёзно повреждён при обстреле 30 декабря 2023 года, а ремонт обойдётся дорого.