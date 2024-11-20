Точим коньки: два катка в Белгороде готовят к зимнему сезону

С наступлением холодов точками притяжения в Белгороде станут не только тёплые кафе, но и катки в Центральном парке и на улице Есенина. Сейчас их уже начали готовить к открытию. Чтобы белгородцам было комфортно кататься, лёд ложился гладко и не таял, сотрудники Белгорблагоустройства проводят комплексное техническое обслуживание.