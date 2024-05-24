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В парке Победы молодой белгородец исполнил на рояле песню «Короля и Шута»

Несмотря ни на что: мужчина играет на рояле на Везёлке, пожилые качаются на качелях

24 мая 2024, 08:08
Фото: Telegram-канал «Авто Белгород»

В парке Победы молодой белгородец исполнил на рояле песню «Короля и Шута»

В перерывах между ракетными опасностями в Белгороде продолжается жизнь. На видео местных жителей попал парень, играющий на рояле в парке Победы, и двое пожилых мужчин, которые решили покачаться на детских качелях.

В Telegram-каналах появилось видео с двумя пожилыми мужчинами, которые качаются на детских качелях.

«Вот это старость. Я понимаю. Пришли два дедули, сели на качели и качаются. Молодцы», — прокомментировала автор видео.

Видео: Telegram-канал «Авто Белгород»

Без дела не стоит и рояль на набережной Везёлки. На видео местных жителей попал играющий на фортепиано молодой парень. Белгородец исполнил на инструменте песню «Лесник» группы «Король и Шут».

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#Алина Харина#Видео#Общество#Качели#Новости Белгорода#Парк Победы#Белгород#Рояль#Набережная Везёлки
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