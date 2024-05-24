Несмотря ни на что: мужчина играет на рояле на Везёлке, пожилые качаются на качелях

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Telegram-каналах появилось видео с двумя пожилыми мужчинами, которые качаются на детских качелях.
«Вот это старость. Я понимаю. Пришли два дедули, сели на качели и качаются. Молодцы», — прокомментировала автор видео.
Без дела не стоит и рояль на набережной Везёлки. На видео местных жителей попал играющий на фортепиано молодой парень. Белгородец исполнил на инструменте песню «Лесник» группы «Король и Шут».