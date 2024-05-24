Несмотря ни на что: мужчина играет на рояле на Везёлке, пожилые качаются на качелях

В парке Победы молодой белгородец исполнил на рояле песню «Короля и Шута»

В перерывах между ракетными опасностями в Белгороде продолжается жизнь. На видео местных жителей попал парень, играющий на рояле в парке Победы, и двое пожилых мужчин, которые решили покачаться на детских качелях.