Белгородец добыл впечатляющий улов прямо в центре города: видео

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Накануне вечером жителю Белгорода удалось выловить три большие рыбы в центре города. Удачная рыбалка произошла на Везёлке.
Напомним, что недавно на Везёлке проснулись красноухие и европейские болотные черепахи. Также мы публиковали видео с местными обитателями реки. Недавно журналист Бел.Ру узнала, откуда эти рептилии взялись в белгородских реках.
Стоит отметить, что на днях на набережную Везёлки вернули рояль. Настройщик должен был осмотреть инструмент. В парке Победы рояль простоит весь тёплый сезон. Сыграть на инструменте смогут все желающие.