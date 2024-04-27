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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Улов, фото тематическое

Белгородец добыл впечатляющий улов прямо в центре города: видео

27 апреля 2024, 15:44
Фото: 1MI
Улов, фото тематическое

Мужчина в центре Белгорода из реки выловил три большие рыбы

Судя по видео, опубликованному в «Белгород № 1», рыбу белгородцу удалось поймать на Везёлке.

Накануне вечером жителю Белгорода удалось выловить три большие рыбы в центре города. Удачная рыбалка произошла на Везёлке.

Напомним, что недавно на Везёлке проснулись красноухие и европейские болотные черепахи. Также мы публиковали видео с местными обитателями реки. Недавно журналист Бел.Ру узнала, откуда эти рептилии взялись в белгородских реках.

Стоит отметить, что на днях на набережную Везёлки вернули рояль. Настройщик должен был осмотреть инструмент. В парке Победы рояль простоит весь тёплый сезон. Сыграть на инструменте смогут все желающие.

Рыбалка в центре Белгорода
Видео: «Белгород № 1»
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