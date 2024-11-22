bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 14:51

Published 22 ноября, 14:51

Modified 22 ноября, 14:53

Updated 22 ноября, 14:53

Жители Суджанского района прибыли на территории Беларуси

Москалькова: 46 курян из Суджи, 12 из которых — дети, вернулись в РФ

22 ноября 2024, 14:51
Фото: кадр видео из Telegram-канала омбудсмена Татьяны Москальковой. Жители Суджанского района прибыли на территории Беларуси

В Россию с Украины вернули 46 жителей Курской области

Сюжет
Приграничье
Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что 46 жителей Суджанского района, которые были вывезены украинскими военными с территории Курской области, недавно пересекли границу Украины с Беларусью. Среди них 12 детей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о том, что 46 жителей Суджанского района, которых вывезли на территорию Украины после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, пересекли границу с Беларусью.

Среди них 12 детей, в том числе новорождённый и ребёнок младше трёх лет, а также инвалид-колясочник.

Сейчас куряне едут домой под присмотром сотрудников регионального правительства, медицинских и социальных работников, волонтёров.

Видео: Telegram-канал омбудсмена Татьяны Москальковой. Жители Суджанского района прибыли на территории Беларуси
Москалькова: 13 человек, перемещённых из Курской области, нашлись на Украине
Узнать подробнее
Читайте также:
Москалькова: ВСУ насильно вывезли из домов более тысячи жителей Курской области«Сообщений очень много»: белгородские волонтёры — о поиске пропавших бойцов СВОБолее 3 тысяч курян ищут своих пропавших во время эвакуации родственников
#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Курская область#Украина#Беларусь#Приграничье#Татьяна Москалькова#СВО#Суджанский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика