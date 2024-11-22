Москалькова: 46 курян из Суджи, 12 из которых — дети, вернулись в РФ

Posted 22 ноября, 14:51
Published 22 ноября, 14:51
Modified 22 ноября, 14:53
Updated 22 ноября, 14:53
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о том, что 46 жителей Суджанского района, которых вывезли на территорию Украины после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, пересекли границу с Беларусью.
Среди них 12 детей, в том числе новорождённый и ребёнок младше трёх лет, а также инвалид-колясочник.
Сейчас куряне едут домой под присмотром сотрудников регионального правительства, медицинских и социальных работников, волонтёров.