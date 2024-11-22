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Posted 22 ноября, 06:44

Published 22 ноября, 06:44

Modified 22 ноября, 06:46

Updated 22 ноября, 06:46

Энергетики оперативно устраняют нарушения электроснабжения, вызванные стихией

Энергетики оперативно устраняют нарушения электроснабжения, вызванные стихией

22 ноября 2024, 06:44
Фото: филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» .
Сюжет
МЧС
Атмосферный фронт с дождем и сильным ветром порывами до 25 м/с спровоцировал повреждение энергооборудования и локальные нарушения электроснабжения в части населенных пунктов региона.

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений и возобновлению подачи электроэнергии.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 94 бригады в составе 329 человек, оснащенных 115 единицами высокопроходимой спецтехники, необходимыми материалами и оборудованием.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, идет непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Белгородэнерго призывает жителей области быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy.

  1. По телефону горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220(бесплатно, круглосуточно).
Сотрудники «Белгородэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Авария#Белгородэнерго#Безопасность#Энергетика#Электроснабжение#Белгород
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