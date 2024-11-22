Энергетики оперативно устраняют нарушения электроснабжения, вызванные стихией

Posted 22 ноября, 06:44
Published 22 ноября, 06:44
Modified 22 ноября, 06:46
Updated 22 ноября, 06:46
Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» незамедлительно приступили к ликвидации технологических нарушений и возобновлению подачи электроэнергии.
В аварийно-восстановительных работах задействовано 94 бригады в составе 329 человек, оснащенных 115 единицами высокопроходимой спецтехники, необходимыми материалами и оборудованием.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, идет непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.
Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей.
Белгородэнерго призывает жителей области быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw
Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy.